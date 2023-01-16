Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard для Украины
Глава Минобороны Британии Уоллес призвал Германию разрешить поставку Leopard для Украины
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава британского минобороны Бен Уоллес призвал правительство Германии разрешить поставку Украине танков Leopard.
"По сообщениям очевидно, что Польша очень хочет предоставить несколько танков Leopard, как и Финляндия. Все это в настоящее время зависит от решения правительства Германии: не только от того, будут ли немцы поставлять свои собственные танки Leopard, но и от того, дадут ли они разрешение другим (странам на поставку). Я бы призвал своих немецких коллег сделать это", - заявил он, выступая в палате общин с заявлением по Украине.
В понедельник министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение на имя канцлера Олафа Шольца о снятии с должности, свое решение она объяснила вниманием немецких СМИ к собственной персоне. Уход министра с поста происходит на фоне подготовки к встрече стран НАТО на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, которая запланирована на 20 января, и на фоне активных дискуссий вокруг возможных поставок Украине немецких танков Leopard 2, от которых германская сторона до сих пор воздерживалась.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.