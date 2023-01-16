https://ria.ru/20230116/leopard-1845076866.html
Cпасенные в Приморье котята леопарда находятся в критическом состоянии
Cпасенные в Приморье котята леопарда находятся в критическом состоянии - РИА Новости, 16.01.2023
Cпасенные в Приморье котята леопарда находятся в критическом состоянии
Состояние полуторамесячных котят леопарда, спасенных в Приморском крае, резко ухудшилось, специалисты пытаются сохранить им жизнь, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T07:44
2023-01-16T07:44
2023-01-16T07:44
приморский край
хасанский район
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Состояние полуторамесячных котят леопарда, спасенных в Приморском крае, резко ухудшилось, специалисты пытаются сохранить им жизнь, сообщили в пресс-службе национального парка "Земля леопарда". Двух краснокнижных котят в возрасте 1,5 месяца нашли на трассе в Хасанском районе Приморья, недалеко от границ "Земли леопарда". В нацпарке объяснили, что зверей, которые совсем недавно научились ходить, отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин. Это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы леопардов в столь юном возрасте. Предположительно, они отбились от матери из-за высокого снежного покрова. Котят доставили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр". Ветеринарный осмотр показал, что спасенные находились в удовлетворительном состоянии. "Полуторамесячные котята дальневосточного леопарда, которых обнаружили без матери у границ нацпарка "Земля леопарда", находятся в критическом состоянии. Здоровье двух детенышей самой редкой крупной кошки вызывает у ветеринаров серьезные опасения", - говорится в сообщении пресс-службы национального парка. Отмечается, что состояние котят резко ухудшилось в выходные. Оба леопарда внезапно перестали есть и стали малоподвижными, хотя еще недавно резвились в карантинном блоке. Теперь специалисты делают все возможное для сохранения котятам жизни. По сообщению пресс-службы "Земли леопарда", столь юных леопардов приходится выхаживать впервые, не было таких случаев и с тиграми. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
https://ria.ru/20221230/primore-1842402956.html
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приморский край, хасанский район, китай
Приморский край, Хасанский район, Китай
Cпасенные в Приморье котята леопарда находятся в критическом состоянии
Cпасенные в Приморье котята леопарда в критическом состоянии, им пытаются сохранить жизнь
ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Состояние полуторамесячных котят леопарда, спасенных в Приморском крае, резко ухудшилось, специалисты пытаются сохранить им жизнь, сообщили в пресс-службе национального парка "Земля леопарда".
Двух краснокнижных котят в возрасте 1,5 месяца нашли на трассе в Хасанском районе
Приморья, недалеко от границ "Земли леопарда". В нацпарке объяснили, что зверей, которые совсем недавно научились ходить, отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин. Это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы леопардов в столь юном возрасте. Предположительно, они отбились от матери из-за высокого снежного покрова. Котят доставили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр". Ветеринарный осмотр показал, что спасенные находились в удовлетворительном состоянии.
"Полуторамесячные котята дальневосточного леопарда, которых обнаружили без матери у границ нацпарка "Земля леопарда", находятся в критическом состоянии. Здоровье двух детенышей самой редкой крупной кошки вызывает у ветеринаров серьезные опасения", - говорится в сообщении пресс-службы национального парка.
Отмечается, что состояние котят резко ухудшилось в выходные. Оба леопарда внезапно перестали есть и стали малоподвижными, хотя еще недавно резвились в карантинном блоке. Теперь специалисты делают все возможное для сохранения котятам жизни.
По сообщению пресс-службы "Земли леопарда", столь юных леопардов приходится выхаживать впервые, не было таких случаев и с тиграми.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией
. Несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.