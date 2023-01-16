https://ria.ru/20230116/leopard-1845076866.html

Cпасенные в Приморье котята леопарда находятся в критическом состоянии

Cпасенные в Приморье котята леопарда находятся в критическом состоянии - РИА Новости, 16.01.2023

Cпасенные в Приморье котята леопарда находятся в критическом состоянии

Состояние полуторамесячных котят леопарда, спасенных в Приморском крае, резко ухудшилось, специалисты пытаются сохранить им жизнь, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T07:44

2023-01-16T07:44

2023-01-16T07:44

приморский край

хасанский район

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152216/49/1522164918_0:85:1501:929_1920x0_80_0_0_ab23b733d71b1651e2056ced15bbad94.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Состояние полуторамесячных котят леопарда, спасенных в Приморском крае, резко ухудшилось, специалисты пытаются сохранить им жизнь, сообщили в пресс-службе национального парка "Земля леопарда". Двух краснокнижных котят в возрасте 1,5 месяца нашли на трассе в Хасанском районе Приморья, недалеко от границ "Земли леопарда". В нацпарке объяснили, что зверей, которые совсем недавно научились ходить, отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин. Это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы леопардов в столь юном возрасте. Предположительно, они отбились от матери из-за высокого снежного покрова. Котят доставили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр". Ветеринарный осмотр показал, что спасенные находились в удовлетворительном состоянии. "Полуторамесячные котята дальневосточного леопарда, которых обнаружили без матери у границ нацпарка "Земля леопарда", находятся в критическом состоянии. Здоровье двух детенышей самой редкой крупной кошки вызывает у ветеринаров серьезные опасения", - говорится в сообщении пресс-службы национального парка. Отмечается, что состояние котят резко ухудшилось в выходные. Оба леопарда внезапно перестали есть и стали малоподвижными, хотя еще недавно резвились в карантинном блоке. Теперь специалисты делают все возможное для сохранения котятам жизни. По сообщению пресс-службы "Земли леопарда", столь юных леопардов приходится выхаживать впервые, не было таких случаев и с тиграми. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20221230/primore-1842402956.html

https://ria.ru/20221205/leopard-1836305946.html

приморский край

хасанский район

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, хасанский район, китай