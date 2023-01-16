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Ленобласть поддержит соцориентированные НКО на муниципальном уровне - РИА Новости, 16.01.2023
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Ленинградская область
https://ria.ru/20230116/lenoblast-1845249314.html
Ленобласть поддержит соцориентированные НКО на муниципальном уровне
Ленобласть поддержит соцориентированные НКО на муниципальном уровне - РИА Новости, 16.01.2023
Ленобласть поддержит соцориентированные НКО на муниципальном уровне
Приоритет на 2023 год - развитие муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций СО НКО, сообщил губернатор Ленинградской области... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:49
2023-01-16T16:49
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Приоритет на 2023 год - развитие муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций СО НКО, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."В Ленинградской области с 2022 году успешно действует система взаимодействия с некоммерческими организациями (НКО) на региональном уровне по принципу единого окна. Приоритет на 2023 год — это развитие муниципальной поддержки СО НКО. Этот пилотный проект — первый шаг, чтобы дать органам местного самоуправления возможность увидеть работу НКО и повзаимодействовать с ними в ходе проектов, которые будут направлены на решение социально значимых вопросов на конкретной территории",— сказал Дрозденко на совещании с руководителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области.По словам председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерины Путронен, каждому муниципальному району и городскому округу будет выделен один миллион рублей на реализацию социально значимых проектов, максимальный размер гранта составит 250 тысяч рублей. Эти средства предусмотрены на поддержку местных инициатив некоммерческих организаций. Комитет возьмёт на себя сервисную функцию по организации и проведению конкурса на платформе Ленобласть.гранты.рф. Чиновница также отметила, что в Ленинградской области растет количетсво социальных проектов на средства федеральных грантов."В первом конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года победили 23 ленинградских проекта на сумму 44 миллиона рублей, также область получит федеральное софинансирование в размере 46,3 миллионов рублей на региональный грантовый конкурс", — уточнили в пресс-службе.
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александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
16:49 16.01.2023
 

Ленобласть поддержит соцориентированные НКО на муниципальном уровне

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Приоритет на 2023 год - развитие муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций СО НКО, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В Ленинградской области с 2022 году успешно действует система взаимодействия с некоммерческими организациями (НКО) на региональном уровне по принципу единого окна. Приоритет на 2023 год — это развитие муниципальной поддержки СО НКО. Этот пилотный проект — первый шаг, чтобы дать органам местного самоуправления возможность увидеть работу НКО и повзаимодействовать с ними в ходе проектов, которые будут направлены на решение социально значимых вопросов на конкретной территории",— сказал Дрозденко на совещании с руководителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области.
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По словам председателя комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерины Путронен, каждому муниципальному району и городскому округу будет выделен один миллион рублей на реализацию социально значимых проектов, максимальный размер гранта составит 250 тысяч рублей. Эти средства предусмотрены на поддержку местных инициатив некоммерческих организаций. Комитет возьмёт на себя сервисную функцию по организации и проведению конкурса на платформе Ленобласть.гранты.рф. Чиновница также отметила, что в Ленинградской области растет количетсво социальных проектов на средства федеральных грантов.
"В первом конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года победили 23 ленинградских проекта на сумму 44 миллиона рублей, также область получит федеральное софинансирование в размере 46,3 миллионов рублей на региональный грантовый конкурс", — уточнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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