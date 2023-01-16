https://ria.ru/20230116/lastochka-1845204780.html
В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину
В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину - РИА Новости, 16.01.2023
В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину
Пожилой мужчина скончался после того, как его сбил электропоезд "Ласточка" в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:03
2023-01-16T15:03
2023-01-16T15:03
происшествия
нижегородская область
россия
дзержинск (нижегородская область)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина скончался после того, как его сбил электропоезд "Ласточка" в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительным данным, утром 16 января на станции Ворошиловская (промзона города Дзержинск в Нижегородской области – ред.) скорым поездом "Ласточка 727" сообщением Нижний Новгород - Москва травмирован 69-летний мужчина. Пострадавший скончался по пути в больницу", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка, в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838511355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, дзержинск (нижегородская область), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Дзержинск (Нижегородская область), Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину
В Дзержинске Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину