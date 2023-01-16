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В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину - РИА Новости, 16.01.2023
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В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину
В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину - РИА Новости, 16.01.2023
В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину
Пожилой мужчина скончался после того, как его сбил электропоезд "Ласточка" в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:03
2023-01-16T15:03
происшествия
нижегородская область
россия
дзержинск (нижегородская область)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина скончался после того, как его сбил электропоезд "Ласточка" в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительным данным, утром 16 января на станции Ворошиловская (промзона города Дзержинск в Нижегородской области – ред.) скорым поездом "Ласточка 727" сообщением Нижний Новгород - Москва травмирован 69-летний мужчина. Пострадавший скончался по пути в больницу", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка, в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
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нижегородская область
россия
дзержинск (нижегородская область)
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происшествия, нижегородская область, россия, дзержинск (нижегородская область), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Дзержинск (Нижегородская область), Следственный комитет России (СК РФ)
15:03 16.01.2023
 
В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину

В Дзержинске Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭлектропоезда "Ласточка"
Электропоезда Ласточка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Электропоезда "Ласточка". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина скончался после того, как его сбил электропоезд "Ласточка" в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"По предварительным данным, утром 16 января на станции Ворошиловская (промзона города Дзержинск в Нижегородской области – ред.) скорым поездом "Ласточка 727" сообщением Нижний Новгород - Москва травмирован 69-летний мужчина. Пострадавший скончался по пути в больницу", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка, в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
Электричка СПб-Невская дубровка, сбившая человека в Санкт-Петербурге. 14 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 10:12
В Петербурге поезд сбил человека насмерть
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияДзержинск (Нижегородская область)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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