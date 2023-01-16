https://ria.ru/20230116/lastochka-1845204780.html

В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину

В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину - РИА Новости, 16.01.2023

В Нижегородской области "Ласточка" насмерть сбила мужчину

Пожилой мужчина скончался после того, как его сбил электропоезд "Ласточка" в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:03

2023-01-16T15:03

2023-01-16T15:03

происшествия

нижегородская область

россия

дзержинск (нижегородская область)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина скончался после того, как его сбил электропоезд "Ласточка" в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "По предварительным данным, утром 16 января на станции Ворошиловская (промзона города Дзержинск в Нижегородской области – ред.) скорым поездом "Ласточка 727" сообщением Нижний Новгород - Москва травмирован 69-летний мужчина. Пострадавший скончался по пути в больницу", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка, в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838511355.html

нижегородская область

россия

дзержинск (нижегородская область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, россия, дзержинск (нижегородская область), следственный комитет россии (ск рф)