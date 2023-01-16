https://ria.ru/20230116/lambrekht-1845176910.html

Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт

Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт - РИА Новости, 16.01.2023

Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт

Глава немецкого правительства Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт, заявила на брифинге спикер кабмина Кристиана Хоффманн. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:42

2023-01-16T13:42

2023-01-16T15:19

германия

в мире

кристина ламбрехт

олаф шольц

киев

украина

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БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Глава немецкого правительства Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт, заявила на брифинге спикер кабмина Кристиана Хоффманн.По ее словам, Шольц с уважением отнесся к решению Ламбрехт и поблагодарил ее за хорошую работу.Хоффманн уточнила, что чиновница уходит в отставку по своей воле.Как подчеркнул представитель Министерства обороны ФРГ Кристиан Тильс, Ламбрехт будет исполнять обязанности до официального вручения документа об увольнении. Он добавил, что она лично не присутствует в оборонном ведомстве, но отвечает на все запросы в рамках своей должности.Ламбрехт объяснила свою отставку вниманием СМИ к ее персоне, в то время как внимания требуют солдаты бундесвера и цели оборонного ведомства.Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по правящей коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.

https://ria.ru/20230106/germaniya-1843255771.html

https://ria.ru/20230109/germaniya-1843566814.html

германия

киев

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, кристина ламбрехт, олаф шольц, киев, украина