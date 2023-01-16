Рейтинг@Mail.ru
Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/lambrekht-1845176910.html
Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт
Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт - РИА Новости, 16.01.2023
Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт
Глава немецкого правительства Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт, заявила на брифинге спикер кабмина Кристиана Хоффманн. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:42
2023-01-16T15:19
германия
в мире
кристина ламбрехт
олаф шольц
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762351658_0:9:3016:1706_1920x0_80_0_0_87a7cb7f9669ed028c348aa7e67a8a7a.jpg
БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Глава немецкого правительства Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт, заявила на брифинге спикер кабмина Кристиана Хоффманн.По ее словам, Шольц с уважением отнесся к решению Ламбрехт и поблагодарил ее за хорошую работу.Хоффманн уточнила, что чиновница уходит в отставку по своей воле.Как подчеркнул представитель Министерства обороны ФРГ Кристиан Тильс, Ламбрехт будет исполнять обязанности до официального вручения документа об увольнении. Он добавил, что она лично не присутствует в оборонном ведомстве, но отвечает на все запросы в рамках своей должности.Ламбрехт объяснила свою отставку вниманием СМИ к ее персоне, в то время как внимания требуют солдаты бундесвера и цели оборонного ведомства.Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по правящей коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
https://ria.ru/20230106/germaniya-1843255771.html
https://ria.ru/20230109/germaniya-1843566814.html
германия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762351658_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_9f6ff621c60782e6307ed758b7de9b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, кристина ламбрехт, олаф шольц, киев, украина
Германия, В мире, Кристина Ламбрехт, Олаф Шольц, Киев, Украина
13:42 16.01.2023 (обновлено: 15:19 16.01.2023)
 
Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт

Канцлер Германии Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт

© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Кристина Ламбрехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Глава немецкого правительства Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт, заявила на брифинге спикер кабмина Кристиана Хоффманн.
"Канцлер принял прошение об отставке и своевременно представит новую кандидатуру", — отметила она.
По ее словам, Шольц с уважением отнесся к решению Ламбрехт и поблагодарил ее за хорошую работу.
Хоффманн уточнила, что чиновница уходит в отставку по своей воле.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 12:58
В ФРГ число отказников от военной службы выросло почти в пять раз за год
Как подчеркнул представитель Министерства обороны ФРГ Кристиан Тильс, Ламбрехт будет исполнять обязанности до официального вручения документа об увольнении. Он добавил, что она лично не присутствует в оборонном ведомстве, но отвечает на все запросы в рамках своей должности.
Ламбрехт объяснила свою отставку вниманием СМИ к ее персоне, в то время как внимания требуют солдаты бундесвера и цели оборонного ведомства.
Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по правящей коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.
Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 07:29
Две трети немцев хотят отставки министра обороны Германии, показал опрос
 
ГерманияВ миреКристина ЛамбрехтОлаф ШольцКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала