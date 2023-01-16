13:42 16.01.2023 (обновлено: 15:19 16.01.2023)
Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт
Канцлер Германии Шольц принял отставку министра обороны Ламбрехт
© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
© AP Photo / Michael Sohn
Кристина Ламбрехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Глава немецкого правительства Олаф Шольц принял отставку министра обороны Кристины Ламбрехт, заявила на брифинге спикер кабмина Кристиана Хоффманн.
"Канцлер принял прошение об отставке и своевременно представит новую кандидатуру", — отметила она.
По ее словам, Шольц с уважением отнесся к решению Ламбрехт и поблагодарил ее за хорошую работу.
Хоффманн уточнила, что чиновница уходит в отставку по своей воле.
Как подчеркнул представитель Министерства обороны ФРГ Кристиан Тильс, Ламбрехт будет исполнять обязанности до официального вручения документа об увольнении. Он добавил, что она лично не присутствует в оборонном ведомстве, но отвечает на все запросы в рамках своей должности.
Ламбрехт объяснила свою отставку вниманием СМИ к ее персоне, в то время как внимания требуют солдаты бундесвера и цели оборонного ведомства.
Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по правящей коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.
Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.