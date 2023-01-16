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В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
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В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ
В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ
В квартире главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт в воскресенье произошло задымление из-за загоревшегося рождественского венка, ещё до прибытия... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:15
2023-01-16T12:18
в мире
германия
кристина ламбрехт
берлин (город)
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. В квартире главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт в воскресенье произошло задымление из-за загоревшегося рождественского венка, ещё до прибытия пожарной службы министр сама ликвидировала возгорание, сообщает в понедельник издание Bild со ссылкой на собственные источники. По информации Bild, к задымлению привело возгорание адвент-венка, на котором в Германии принято зажигать по возрастающей свечи вплоть до последнего воскресенья перед Рождеством, которое в этом году пришлось на 18 декабря. Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку. В правительстве Германии и министерстве обороны отказались комментировать РИА Новости сообщения о возможной отставке министра обороны Кристины Ламбрехт. В оборонном ведомстве данные сообщения назвали "слухами". Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
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в мире, германия, кристина ламбрехт, берлин (город)
В мире, Германия, Кристина Ламбрехт, Берлин (город)
12:15 16.01.2023 (обновлено: 12:18 16.01.2023)
 
В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ

Bild: в доме министра обороны ФРГ Ламбрехт произошло задымление, возгорание ликвидировали

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Кристин Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. В квартире главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт в воскресенье произошло задымление из-за загоревшегося рождественского венка, ещё до прибытия пожарной службы министр сама ликвидировала возгорание, сообщает в понедельник издание Bild со ссылкой на собственные источники.
"Около 13.50 свидетели сообщили о "задымлении" в квартире министра во Фридрихсхайн (район в Берлине - ред.). Ламбрехт смогла предотвратить худшее еще до прибытия пожарных", - пишет издание.
По информации Bild, к задымлению привело возгорание адвент-венка, на котором в Германии принято зажигать по возрастающей свечи вплоть до последнего воскресенья перед Рождеством, которое в этом году пришлось на 18 декабря.
Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку. В правительстве Германии и министерстве обороны отказались комментировать РИА Новости сообщения о возможной отставке министра обороны Кристины Ламбрехт. В оборонном ведомстве данные сообщения назвали "слухами".
Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.
Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
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