https://ria.ru/20230116/lambrekht-1845139281.html
В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ
В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ
В квартире главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт в воскресенье произошло задымление из-за загоревшегося рождественского венка, ещё до прибытия... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:15
2023-01-16T12:15
2023-01-16T12:18
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. В квартире главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт в воскресенье произошло задымление из-за загоревшегося рождественского венка, ещё до прибытия пожарной службы министр сама ликвидировала возгорание, сообщает в понедельник издание Bild со ссылкой на собственные источники. По информации Bild, к задымлению привело возгорание адвент-венка, на котором в Германии принято зажигать по возрастающей свечи вплоть до последнего воскресенья перед Рождеством, которое в этом году пришлось на 18 декабря. Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку. В правительстве Германии и министерстве обороны отказались комментировать РИА Новости сообщения о возможной отставке министра обороны Кристины Ламбрехт. В оборонном ведомстве данные сообщения назвали "слухами". Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, кристина ламбрехт, берлин (город)
В мире, Германия, Кристина Ламбрехт, Берлин (город)
12:15 16.01.2023 (обновлено: 12:18 16.01.2023)
В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ
Bild: в доме министра обороны ФРГ Ламбрехт произошло задымление, возгорание ликвидировали
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости.
В квартире главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт в воскресенье произошло задымление из-за загоревшегося рождественского венка, ещё до прибытия пожарной службы министр сама ликвидировала возгорание, сообщает в понедельник издание Bild
со ссылкой на собственные источники.
"Около 13.50 свидетели сообщили о "задымлении" в квартире министра во Фридрихсхайн (район в Берлине - ред.). Ламбрехт смогла предотвратить худшее еще до прибытия пожарных", - пишет издание.
По информации Bild, к задымлению привело возгорание адвент-венка, на котором в Германии принято зажигать по возрастающей свечи вплоть до последнего воскресенья перед Рождеством, которое в этом году пришлось на 18 декабря.
Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку. В правительстве Германии и министерстве обороны отказались комментировать РИА Новости сообщения о возможной отставке министра обороны Кристины Ламбрехт. В оборонном ведомстве данные сообщения назвали "слухами".
Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.
Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине
, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.