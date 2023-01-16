https://ria.ru/20230116/lambrekht-1845139281.html

В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ

В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023

В доме министра обороны Германии произошел пожар, пишут СМИ

В квартире главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт в воскресенье произошло задымление из-за загоревшегося рождественского венка, ещё до прибытия... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:15

2023-01-16T12:15

2023-01-16T12:18

в мире

германия

кристина ламбрехт

берлин (город)

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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. В квартире главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт в воскресенье произошло задымление из-за загоревшегося рождественского венка, ещё до прибытия пожарной службы министр сама ликвидировала возгорание, сообщает в понедельник издание Bild со ссылкой на собственные источники. По информации Bild, к задымлению привело возгорание адвент-венка, на котором в Германии принято зажигать по возрастающей свечи вплоть до последнего воскресенья перед Рождеством, которое в этом году пришлось на 18 декабря. Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку. В правительстве Германии и министерстве обороны отказались комментировать РИА Новости сообщения о возможной отставке министра обороны Кристины Ламбрехт. В оборонном ведомстве данные сообщения назвали "слухами". Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.

https://ria.ru/20230116/beda-1845064993.html

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, кристина ламбрехт, берлин (город)