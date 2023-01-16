12:09 16.01.2023 (обновлено: 15:48 16.01.2023)
Ламбрехт подала в отставку с поста министра обороны Германии
Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке
© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
© AP Photo / Michael Sohn
Кристина Ламбрехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подала канцлеру Олафу Шольцу прошение о снятии с должности, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.
"Я сегодня попросила федерального канцлера об увольнении со своего поста министра обороны. Длящаяся месяцами фокусировка СМИ на моей персоне почти не позволяют освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии", — написала она в своем частном аккаунте в Instagram*.
Шольц принял отставку Ламбрехт и готовит на представление кабмину новую кандидатуру.
Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по правящей коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.
Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
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