https://ria.ru/20230116/lambrekht-1845137270.html

Ламбрехт подала в отставку с поста министра обороны Германии

Ламбрехт подала в отставку с поста министра обороны Германии - РИА Новости, 16.01.2023

Ламбрехт подала в отставку с поста министра обороны Германии

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подала канцлеру Олафу Шольцу прошение о снятии с должности, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:09

2023-01-16T12:09

2023-01-16T15:48

кристина ламбрехт

германия

в мире

олаф шольц

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БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подала канцлеру Олафу Шольцу прошение о снятии с должности, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства."Я сегодня попросила федерального канцлера об увольнении со своего поста министра обороны. Длящаяся месяцами фокусировка СМИ на моей персоне почти не позволяют освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии", — написала она в своем частном аккаунте в Instagram*.Шольц принял отставку Ламбрехт и готовит на представление кабмину новую кандидатуру.Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по правящей коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли роль и недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230109/germaniya-1843566814.html

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Кирилл Волков

кристина ламбрехт, германия, в мире, олаф шольц