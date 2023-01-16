CNN: Украина стала лабораторией для испытания оружия США
CNN: Украина стала лабораторией "во всех смыслах" для испытания оружия США
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Украина стала лабораторией для испытания западного оружия, которое не всегда оправдывает ожидания, а после уроков конфликта может и вовсе уйти в прошлое, сообщает CNN.
"Это боевые испытания в реальном мире", - цитирует телеканал знакомый с данными западной разведки источник.
По словам источника, никакое из западного оружия "раньше не использовалось в конфликтах между двумя индустриально развитыми странами", поэтому Украина стала "оружейной лабораторией во всех смыслах".
Как указывает телеканал со ссылкой на знакомого с ситуацией на поле боя американского офицера и исследование британского аналитического центра, для Пентагона украинский конфликт стал источником огромного количества информации об американских системах. Некоторые из них показывают меньшую эффективность, чем предполагалось, например беспилотники Switchblade 300 и противорадарные ракеты, говорится в сообщении. О системах HIMARS в США извлекли урок о том, что они требуют частого техобслуживания при интенсивном использовании. Данные с Украины военачальники будут изучать годами, цитирует телеканал неназванного представителя Пентагона.
Гаубицы M777 изнашиваются от частого использования и теряют в точности, гласит другой вывод американских военных, который приводит телеканал. По словам американского офицера, эту артиллерийскую система сложно перемещать быстро, чтобы избежать ответного огня, трудно прятать и она может уйти в прошлое, говорится в сообщении.
Телеканал цитирует конгрессмена-демократа Джима Хаймса из комитета палаты представителей по разведке, который заявил, что об извлеченных уроках "можно написать целую книгу".