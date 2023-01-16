https://ria.ru/20230116/kuzbass-1845177468.html

Общежитие РГИСИ ввели в эксплуатацию в Кузбассе

Общежитие РГИСИ ввели в эксплуатацию в Кузбассе - РИА Новости, 16.01.2023

Общежитие РГИСИ ввели в эксплуатацию в Кузбассе

Общежитие РГИСИ, входящего в структуру культурного кластера, ввели в эксплуатацию в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:46

2023-01-16T13:46

2023-01-16T14:26

сергей цивилев

томск

кемерово

абакан

московская государственная академия хореографии

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КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Общежитие РГИСИ, входящего в структуру культурного кластера, ввели в эксплуатацию в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Общежитие кемеровского филиала РГИСИ - очередной объект Сибирского культурно-образовательного комплекса, введенный в эксплуатацию. Это современное пространство, где ребята с комфортом смогут отдыхать и готовиться к занятиям. Мы создаем максимально привлекательные условия, чтобы в Кузбасс приезжали учиться студенты из отдаленных муниципалитетов и других регионов и чувствовали себя здесь как дома", - отметил губернатор Сергей Цивилев. Уточняется, что в новое общежитие заселились 65 первокурсников кемеровского филиала РГИСИ из Томска, Абакана, Ленинградской области, Бийска, Нижнего Тагила, Новосибирска, Горно-Алтайска, Нижегородской области, Сочи, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Санкт-Петербурга, Северска, Ставрополя, Барнаула, Красноярска и Кузбасса. Семиэтажное здание на 60 блоков и 240 мест полностью готово к приему студентов: расставлена мебель, в кухнях и бытовых комнатах установлена техника, в том числе для стирки, сушки и глажения белья. Предусмотрены помещения для самоподготовки, есть медблок с изолятором и комнатой для медицинских процедур. Для маломобильных граждан обеспечена доступная среда, предусмотрен электроподъемник. Осенью строители благоустроили территорию возле общежития - уложен асфальт, оборудована парковка, смонтирована спортплощадка общей площадью 10 297 квадратных метров с зонами для прыжков в высоту и длину, гимнастики, игры в теннис и гандбол, круговые и прямые беговые дорожки, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, полоса препятствий. Кроме того, на территории Сибирского культурно-образовательного комплекса, в который входят филиал РГИСИ и общежитие, достроен дом для преподавателей, который решит вопрос обеспечения жильем сотрудников филиалов Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы-Академии исполнительского искусства. В доме собрана и расставлена мебель, установлена бытовая техника. Идет к завершению и строительство учебного кампуса Высшей школы музыкального и театрального искусств, ведутся финишные отделочные работы, и монтаж внутренних инженерных сетей и систем. Началась поставка на объект мебели. Филиал РГИСИ входит в состав Сибирского кластера искусств, который создаётся в Кузбассе по поручению президента России. Такие культурные кластеры также строятся во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Работа ведётся в рамках национального проекта "Культура".

https://ria.ru/20230112/agrolitsey-1844384003.html

https://ria.ru/20230112/samozanyatye-1844288601.html

томск

кемерово

абакан

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сергей цивилев, томск, кемерово, абакан, московская государственная академия хореографии