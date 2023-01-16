Рейтинг@Mail.ru
Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230116/kreschenie-1845165686.html
Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение
Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение - РИА Новости, 16.01.2023
Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:13
2023-01-16T13:13
религия
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
крещение господне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593686241_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_27c0c7e6ff0266a77bcaa99dfd1c9682.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение. "Нет, пока не знаю", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах главы государства на праздник Крещения. Крещение Господне – один из главных христианских праздников. По традиции в ночь на 19 января происходят крещенские купания. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии — крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.
https://ria.ru/20230107/putin-1843321844.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593686241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be090787c9eb62af59b07f30c92e0ef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, крещение господне
Религия, Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Крещение Господне
13:13 16.01.2023
 
Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение

Песков заявил, что не знает о наличии у Путина планов окунаться в купель на Крещение

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение.
"Нет, пока не знаю", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах главы государства на праздник Крещения.
Крещение Господне – один из главных христианских праздников. По традиции в ночь на 19 января происходят крещенские купания. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии — крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.
Владимир Путин на рождественском богослужении в Благовещенском соборе московского Кремля
7 января, 00:34Религия
Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля
 
РелигияПолитикаВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковКрещение Господне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала