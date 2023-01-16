https://ria.ru/20230116/kreschenie-1845165686.html
Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение
Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение - РИА Новости, 16.01.2023
Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:13
2023-01-16T13:13
2023-01-16T13:13
религия
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
крещение господне
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение. "Нет, пока не знаю", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах главы государства на праздник Крещения. Крещение Господне – один из главных христианских праздников. По традиции в ночь на 19 января происходят крещенские купания. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии — крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.
https://ria.ru/20230107/putin-1843321844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, крещение господне
Религия, Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Крещение Господне
Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение
Песков заявил, что не знает о наличии у Путина планов окунаться в купель на Крещение