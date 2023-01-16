https://ria.ru/20230116/kreschenie-1845165686.html

Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение

Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение - РИА Новости, 16.01.2023

Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:13

2023-01-16T13:13

2023-01-16T13:13

религия

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

крещение господне

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин окунаться в купель на Крещение. "Нет, пока не знаю", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах главы государства на праздник Крещения. Крещение Господне – один из главных христианских праздников. По традиции в ночь на 19 января происходят крещенские купания. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии — крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.

https://ria.ru/20230107/putin-1843321844.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, крещение господне