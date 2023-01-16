https://ria.ru/20230116/kreschenie-1845068051.html

Врач назвал оптимальное время купания в крещенской проруби

Врач назвал оптимальное время купания в крещенской проруби - РИА Новости, 16.01.2023

Врач назвал оптимальное время купания в крещенской проруби

Крещенские купания в ледяной воде могут принести пользу только здоровым и закаленным людям, оптимальное время нахождения в проруби составляет около 1 минуты,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T03:22

2023-01-16T03:22

2023-01-16T03:22

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Крещенские купания в ледяной воде могут принести пользу только здоровым и закаленным людям, оптимальное время нахождения в проруби составляет около 1 минуты, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко. "Оптимальное время нахождения в проруби – около 1 минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая. Нельзя употреблять алкоголь после купания", - сказала Семененко. Она отметила, что если говорить о пользе купаний в проруби, то она будет только для здоровых и закаленных людей, так как это один из видов закаливания. Для неподготовленных или людей с различными заболеваниями это может принести вред: можно простудиться или получить обострение хронического заболевания, пояснила Семененко. По ее словам, закаливание нужно начинать за несколько месяцев до купания. Сначала следует обтираться смоченным полотенцем, затем переходить к обливанию водой. От погружения в прорубь лучше отказаться людям, страдающим сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и метеозависимостью, а также беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям. Не рекомендуют купаться и людям, которые недавно перенесли тяжелое заболевание, подчеркнула врач.

https://ria.ru/20230114/kupaniya-1844788748.html

https://ria.ru/20230111/kupaniya-1844031876.html

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общество, россия