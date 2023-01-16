https://ria.ru/20230116/krazha-1845174017.html

КС разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей

КС разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей - РИА Новости, 16.01.2023

КС разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей

Конституционный суд (КС) России разъяснил, когда присвоение найденных чужих вещей не считается кражей. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:33

2023-01-16T13:33

2023-01-16T19:18

россия

ульяновская область

общество

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России разъяснил, когда присвоение найденных чужих вещей не считается кражей.Дело о проверке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса, а также части первой и пункта первого примечаний к статье 158 Уголовного кодекса было рассмотрено после жалоб Альбины Галимьяновой из Башкирии и Виктора Пузрякова из Ульяновской области. Оба заявителя нашли чужие мобильные телефоны и забрали себе, не попытавшись вернуть законным владельцам. В итоге суды признали россиян виновными в краже, так как присвоение чужих потерянных вещей "связано с признаком нечестности", сказано в релизе КС.Как указал Конституционный суд, для разграничения находки и хищения в оспариваемой статье ГК закреплены основания приобретения прав собственности не только на имущество, у которого есть владелец, но и на имущество, собственник которого неизвестен.Если человек, который обнаружил чужую вещь, не оповестил о находке, не стал искать собственника и возвращать ему найденное имущество — это само по себе не преступление, но свидетельствует о гражданско-правовом нарушении, отметил КС России. Если же обладатель чужого имущества не пытается его вернуть и специально прячет находку, то в его действиях усматривается умысел на хищение. "Так внешне правомерная находка может перерасти в преступление и повлечь ответственность", — также говорится в релизе.Так как УК относит к признакам хищения как изъятие, так и противоправное обращение чужого имущества, то необходима оценка не только факта завладения найденным имуществом, но и последующего его обращения в свою пользу. Такое поведение приобретает общественно опасный характер, "образует единое сложное деяние, которое указывает на неосновательное обогащение за счет чужой вещи и расценивается как кража". Это конституционное истолкование не исключает право законодателя конкретизировать составы преступлений, предметом посягательств которых выступают потерянные вещи, а также установить ответственность за невыполнение требований статьи 227 ГК, резюмировали в КС.

https://ria.ru/20221229/prigovor-1842343970.html

https://ria.ru/20221228/sud-1841897745.html

https://ria.ru/20221129/pravosudie-1835031410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ульяновская область, общество, конституционный суд рф