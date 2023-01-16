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КС разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей - РИА Новости, 16.01.2023
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КС разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей
КС разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей - РИА Новости, 16.01.2023
КС разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей
Конституционный суд (КС) России разъяснил, когда присвоение найденных чужих вещей не считается кражей. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:33
2023-01-16T19:18
россия
ульяновская область
общество
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России разъяснил, когда присвоение найденных чужих вещей не считается кражей.Дело о проверке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса, а также части первой и пункта первого примечаний к статье 158 Уголовного кодекса было рассмотрено после жалоб Альбины Галимьяновой из Башкирии и Виктора Пузрякова из Ульяновской области. Оба заявителя нашли чужие мобильные телефоны и забрали себе, не попытавшись вернуть законным владельцам. В итоге суды признали россиян виновными в краже, так как присвоение чужих потерянных вещей "связано с признаком нечестности", сказано в релизе КС.Как указал Конституционный суд, для разграничения находки и хищения в оспариваемой статье ГК закреплены основания приобретения прав собственности не только на имущество, у которого есть владелец, но и на имущество, собственник которого неизвестен.Если человек, который обнаружил чужую вещь, не оповестил о находке, не стал искать собственника и возвращать ему найденное имущество — это само по себе не преступление, но свидетельствует о гражданско-правовом нарушении, отметил КС России. Если же обладатель чужого имущества не пытается его вернуть и специально прячет находку, то в его действиях усматривается умысел на хищение. "Так внешне правомерная находка может перерасти в преступление и повлечь ответственность", — также говорится в релизе.Так как УК относит к признакам хищения как изъятие, так и противоправное обращение чужого имущества, то необходима оценка не только факта завладения найденным имуществом, но и последующего его обращения в свою пользу. Такое поведение приобретает общественно опасный характер, "образует единое сложное деяние, которое указывает на неосновательное обогащение за счет чужой вещи и расценивается как кража". Это конституционное истолкование не исключает право законодателя конкретизировать составы преступлений, предметом посягательств которых выступают потерянные вещи, а также установить ответственность за невыполнение требований статьи 227 ГК, резюмировали в КС.
https://ria.ru/20221229/prigovor-1842343970.html
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россия, ульяновская область, общество, конституционный суд рф
Россия, Ульяновская область, Общество, Конституционный суд РФ
13:33 16.01.2023 (обновлено: 19:18 16.01.2023)
 
КС разъяснил, когда присвоение найденных вещей не считается кражей

КС разъяснил нормы, устанавливающие, когда присвоение найденных вещей не считается кражей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаседание Конституционного суда России
Заседание Конституционного суда России - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заседание Конституционного суда России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России разъяснил, когда присвоение найденных чужих вещей не считается кражей.
Дело о проверке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса, а также части первой и пункта первого примечаний к статье 158 Уголовного кодекса было рассмотрено после жалоб Альбины Галимьяновой из Башкирии и Виктора Пузрякова из Ульяновской области.
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Оба заявителя нашли чужие мобильные телефоны и забрали себе, не попытавшись вернуть законным владельцам. В итоге суды признали россиян виновными в краже, так как присвоение чужих потерянных вещей "связано с признаком нечестности", сказано в релизе КС.
Как указал Конституционный суд, для разграничения находки и хищения в оспариваемой статье ГК закреплены основания приобретения прав собственности не только на имущество, у которого есть владелец, но и на имущество, собственник которого неизвестен.
Если человек, который обнаружил чужую вещь, не оповестил о находке, не стал искать собственника и возвращать ему найденное имущество — это само по себе не преступление, но свидетельствует о гражданско-правовом нарушении, отметил КС России.
Если же обладатель чужого имущества не пытается его вернуть и специально прячет находку, то в его действиях усматривается умысел на хищение.
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"Так внешне правомерная находка может перерасти в преступление и повлечь ответственность", — также говорится в релизе.
Так как УК относит к признакам хищения как изъятие, так и противоправное обращение чужого имущества, то необходима оценка не только факта завладения найденным имуществом, но и последующего его обращения в свою пользу. Такое поведение приобретает общественно опасный характер, "образует единое сложное деяние, которое указывает на неосновательное обогащение за счет чужой вещи и расценивается как кража".
"Таким образом, оспариваемые нормы отвечают принципам справедливости, равенства и правовой определенности. Они позволяют отграничить правомерное поведение от уголовно-противоправного и не противоречат Конституции России", — уточняется в пресс-релизе.
Это конституционное истолкование не исключает право законодателя конкретизировать составы преступлений, предметом посягательств которых выступают потерянные вещи, а также установить ответственность за невыполнение требований статьи 227 ГК, резюмировали в КС.
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