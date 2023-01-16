https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html

Россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона", показало исследование

Россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона", показало исследование - РИА Новости, 16.01.2023

Россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона", показало исследование

Каждый новый вариант коронавируса пугает россиян все меньше: "кракен" сейчас страшит только каждого десятого, а год назад "омикрона" боялись больше, говорится в РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T03:31

2023-01-16T03:31

2023-01-16T03:36

распространение коронавируса

здоровье

россия

коронавирус covid-19

камиль хафизов

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каждый новый вариант коронавируса пугает россиян все меньше: "кракен" сейчас страшит только каждого десятого, а год назад "омикрона" боялись больше, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Боятся "кракена" только 10%, а, к примеру, "омикрона" год назад боялись 12%. Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, — среди россиян старше 45 лет (12%)", - выяснили аналитики, опросив 1600 респондентов. Больше респондентов, испытывающих опасения заразиться "кракеном", среди граждан, которые прививались от ковида ранее, чем шесть месяцев назад (13%). Среди вакцинированных менее полугода назад таковых 9%. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 8% из них боятся "кракена". Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить какие-либо ограничения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844436339.html

https://ria.ru/20230113/covid-1844527938.html

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здоровье, россия, коронавирус covid-19, камиль хафизов