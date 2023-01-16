03:31 16.01.2023 (обновлено: 03:36 16.01.2023)
Россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона", показало исследование
SuperJob: россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона" год назад
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМедицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каждый новый вариант коронавируса пугает россиян все меньше: "кракен" сейчас страшит только каждого десятого, а год назад "омикрона" боялись больше, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Боятся "кракена" только 10%, а, к примеру, "омикрона" год назад боялись 12%. Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, — среди россиян старше 45 лет (12%)", - выяснили аналитики, опросив 1600 респондентов.
Больше респондентов, испытывающих опасения заразиться "кракеном", среди граждан, которые прививались от ковида ранее, чем шесть месяцев назад (13%). Среди вакцинированных менее полугода назад таковых 9%. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 8% из них боятся "кракена".
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить какие-либо ограничения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.