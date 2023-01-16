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Россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона", показало исследование - РИА Новости, 16.01.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html
Россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона", показало исследование
Россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона", показало исследование - РИА Новости, 16.01.2023
Россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона", показало исследование
Каждый новый вариант коронавируса пугает россиян все меньше: "кракен" сейчас страшит только каждого десятого, а год назад "омикрона" боялись больше, говорится в РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T03:31
2023-01-16T03:36
распространение коронавируса
здоровье
россия
коронавирус covid-19
камиль хафизов
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каждый новый вариант коронавируса пугает россиян все меньше: "кракен" сейчас страшит только каждого десятого, а год назад "омикрона" боялись больше, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Боятся "кракена" только 10%, а, к примеру, "омикрона" год назад боялись 12%. Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, — среди россиян старше 45 лет (12%)", - выяснили аналитики, опросив 1600 респондентов. Больше респондентов, испытывающих опасения заразиться "кракеном", среди граждан, которые прививались от ковида ранее, чем шесть месяцев назад (13%). Среди вакцинированных менее полугода назад таковых 9%. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 8% из них боятся "кракена". Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить какие-либо ограничения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844436339.html
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здоровье, россия, коронавирус covid-19, камиль хафизов
Распространение коронавируса, Здоровье, Россия, Коронавирус COVID-19, Камиль Хафизов
03:31 16.01.2023 (обновлено: 03:36 16.01.2023)
 
Россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона", показало исследование

SuperJob: россияне боятся "кракена" меньше, чем "омикрона" год назад

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМедицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каждый новый вариант коронавируса пугает россиян все меньше: "кракен" сейчас страшит только каждого десятого, а год назад "омикрона" боялись больше, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Боятся "кракена" только 10%, а, к примеру, "омикрона" год назад боялись 12%. Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, — среди россиян старше 45 лет (12%)", - выяснили аналитики, опросив 1600 респондентов.
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 16:28Распространение коронавируса
Штамм "кракен" может стать доминирующим в России, считает эксперт
Больше респондентов, испытывающих опасения заразиться "кракеном", среди граждан, которые прививались от ковида ранее, чем шесть месяцев назад (13%). Среди вакцинированных менее полугода назад таковых 9%. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 8% из них боятся "кракена".
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый в России случай заражения новым вариантом "омикрон"-штамма "кракен" обнаружен в Пензенской области. Ведомство заявило, что в этой связи не планирует вводить какие-либо ограничения. Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА Новости, что вариант "кракен" с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 06:27Распространение коронавируса
В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "кракена"
 
Распространение коронавирусаЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Камиль Хафизов
 
 
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