В России выросло производство косметики и парфюмерии
Правительство: производство косметики выросло более чем на десять процентов за 2022 год
Производство косметики. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Объем производства парфюмерно-косметической продукции в России за 2022 год, по предварительным данным, вырос более чем на 10%, при этом доля отечественных производителей на внутреннем рынке увеличилась на 7-8% в денежном эквиваленте, сообщает пресс-служба кабмина.
"Национальный Совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" представил доклад, в котором были озвучены предварительные итоги 2022 года. Так, в отрасли наблюдается устойчивый рост доли отечественных производителей на внутреннем рынке на 7-8% в денежном эквиваленте, а также увеличение объемов производства парфюмерно-косметической продукции более чем на 10%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел совещание по вопросу развития парфюмерно-косметической отрасли России, где и был представлен доклад. В мероприятии также приняли участие руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, президент Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев и представители отрасли.
"Мы должны оказать всю необходимую поддержку предпринимателям, которые решили реализовывать импортозамещающие проекты по производству готовой парфюмерно-косметической продукции, а также сырья и упаковки. Например, необходимо взять на контроль обеспеченность их производств спросом, простимулировав заключение между производителями сырья, упаковки и косметики взаимовыгодных договоров", - приводятся в сообщении слова Мантурова.
При этом, по словам президента правления Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" Светланы Матело, крупные российские игроки справились с поставленными задачами по обеспечению населения необходимыми товарами несмотря на все сложности, связанные с доступностью сырья и удлинением логистических цепочек.