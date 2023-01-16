Рейтинг@Mail.ru
В России выросло производство косметики и парфюмерии - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/kosmetika-1845276872.html
В России выросло производство косметики и парфюмерии
В России выросло производство косметики и парфюмерии - РИА Новости, 16.01.2023
В России выросло производство косметики и парфюмерии
Объем производства парфюмерно-косметической продукции в России за 2022 год, по предварительным данным, вырос более чем на 10%, при этом доля отечественных... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:14
2023-01-16T18:14
экономика
технологии
денис мантуров
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
игорь караваев
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ассоциация компаний розничной торговли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150571/66/1505716679_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_f0964536cec9c371c1d4b0e008195163.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Объем производства парфюмерно-косметической продукции в России за 2022 год, по предварительным данным, вырос более чем на 10%, при этом доля отечественных производителей на внутреннем рынке увеличилась на 7-8% в денежном эквиваленте, сообщает пресс-служба кабмина. Уточняется, что вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел совещание по вопросу развития парфюмерно-косметической отрасли России, где и был представлен доклад. В мероприятии также приняли участие руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, президент Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев и представители отрасли. "Мы должны оказать всю необходимую поддержку предпринимателям, которые решили реализовывать импортозамещающие проекты по производству готовой парфюмерно-косметической продукции, а также сырья и упаковки. Например, необходимо взять на контроль обеспеченность их производств спросом, простимулировав заключение между производителями сырья, упаковки и косметики взаимовыгодных договоров", - приводятся в сообщении слова Мантурова. При этом, по словам президента правления Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" Светланы Матело, крупные российские игроки справились с поставленными задачами по обеспечению населения необходимыми товарами несмотря на все сложности, связанные с доступностью сырья и удлинением логистических цепочек.
https://ria.ru/20230116/alkogol-1845080228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150571/66/1505716679_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f9c57163eea06e3d672949c0b6de602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, денис мантуров, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), игорь караваев, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ассоциация компаний розничной торговли
Экономика, Технологии, Денис Мантуров, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Игорь Караваев, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ассоциация компаний розничной торговли
18:14 16.01.2023
 
В России выросло производство косметики и парфюмерии

Правительство: производство косметики выросло более чем на десять процентов за 2022 год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПроизводство косметики
Производство косметики - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Производство косметики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Объем производства парфюмерно-косметической продукции в России за 2022 год, по предварительным данным, вырос более чем на 10%, при этом доля отечественных производителей на внутреннем рынке увеличилась на 7-8% в денежном эквиваленте, сообщает пресс-служба кабмина.
"Национальный Совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" представил доклад, в котором были озвучены предварительные итоги 2022 года. Так, в отрасли наблюдается устойчивый рост доли отечественных производителей на внутреннем рынке на 7-8% в денежном эквиваленте, а также увеличение объемов производства парфюмерно-косметической продукции более чем на 10%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел совещание по вопросу развития парфюмерно-косметической отрасли России, где и был представлен доклад. В мероприятии также приняли участие руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, президент Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев и представители отрасли.
"Мы должны оказать всю необходимую поддержку предпринимателям, которые решили реализовывать импортозамещающие проекты по производству готовой парфюмерно-косметической продукции, а также сырья и упаковки. Например, необходимо взять на контроль обеспеченность их производств спросом, простимулировав заключение между производителями сырья, упаковки и косметики взаимовыгодных договоров", - приводятся в сообщении слова Мантурова.
При этом, по словам президента правления Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" Светланы Матело, крупные российские игроки справились с поставленными задачами по обеспечению населения необходимыми товарами несмотря на все сложности, связанные с доступностью сырья и удлинением логистических цепочек.
Цех розлива вина - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 08:27
Производство алкоголя в России за год выросло почти на десять процентов
 
ЭкономикаТехнологииДенис МантуровАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Игорь КараваевРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ассоциация компаний розничной торговли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала