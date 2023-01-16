https://ria.ru/20230116/kosmetika-1845276872.html

В России выросло производство косметики и парфюмерии

В России выросло производство косметики и парфюмерии - РИА Новости, 16.01.2023

В России выросло производство косметики и парфюмерии

Объем производства парфюмерно-косметической продукции в России за 2022 год, по предварительным данным, вырос более чем на 10%, при этом доля отечественных... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:14

2023-01-16T18:14

2023-01-16T18:14

экономика

технологии

денис мантуров

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

игорь караваев

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ассоциация компаний розничной торговли

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Объем производства парфюмерно-косметической продукции в России за 2022 год, по предварительным данным, вырос более чем на 10%, при этом доля отечественных производителей на внутреннем рынке увеличилась на 7-8% в денежном эквиваленте, сообщает пресс-служба кабмина. Уточняется, что вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел совещание по вопросу развития парфюмерно-косметической отрасли России, где и был представлен доклад. В мероприятии также приняли участие руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, президент Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев и представители отрасли. "Мы должны оказать всю необходимую поддержку предпринимателям, которые решили реализовывать импортозамещающие проекты по производству готовой парфюмерно-косметической продукции, а также сырья и упаковки. Например, необходимо взять на контроль обеспеченность их производств спросом, простимулировав заключение между производителями сырья, упаковки и косметики взаимовыгодных договоров", - приводятся в сообщении слова Мантурова. При этом, по словам президента правления Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" Светланы Матело, крупные российские игроки справились с поставленными задачами по обеспечению населения необходимыми товарами несмотря на все сложности, связанные с доступностью сырья и удлинением логистических цепочек.

https://ria.ru/20230116/alkogol-1845080228.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, денис мантуров, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), игорь караваев, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ассоциация компаний розничной торговли