https://ria.ru/20230116/konsultatsii-1845203860.html
ЕК приняла к сведению результат народных консультаций в Венгрии по санкциям
ЕК приняла к сведению результат народных консультаций в Венгрии по санкциям - РИА Новости, 16.01.2023
ЕК приняла к сведению результат народных консультаций в Венгрии по санкциям
Еврокомиссия приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии по антироссийским санкциям, где 97% из почти 1,4 миллиона участников высказались... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:02
2023-01-16T15:02
2023-01-16T15:02
в мире
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
венгрия
будапешт
брюссель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии по антироссийским санкциям, где 97% из почти 1,4 миллиона участников высказались против ограничений, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. Ранее правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и примут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы. "Мы приняли к сведению национальную консультацию, а также очень низкий уровень участия граждан в ней. Все санкции Евросоюза принимаются государствами-членами единогласно", - сказал Стано. По его словам, страны ЕС уже ввели девять пакетов санкций, постоянно пересматривают их на предмет усиления. "Если в будущем будут решения по новым санкциям или по их корректировке, то это будет единогласное решения 27 государств-членов ЕС", - заключил Стано. Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230113/vengriya-1844645513.html
https://ria.ru/20230113/konflikt-1844563976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, венгрия, будапешт, брюссель, россия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Россия
ЕК приняла к сведению результат народных консультаций в Венгрии по санкциям
Еврокомиссия приняла к сведению результат консультаций в Венгрии по санкциям против России
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии по антироссийским санкциям, где 97% из почти 1,4 миллиона участников высказались против ограничений, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
Ранее правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт
рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и примут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы
.
"Мы приняли к сведению национальную консультацию, а также очень низкий уровень участия граждан в ней. Все санкции Евросоюза принимаются государствами-членами единогласно", - сказал Стано.
По его словам, страны ЕС
уже ввели девять пакетов санкций, постоянно пересматривают их на предмет усиления.
"Если в будущем будут решения по новым санкциям или по их корректировке, то это будет единогласное решения 27 государств-членов ЕС", - заключил Стано.
Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.