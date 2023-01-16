Рейтинг@Mail.ru
ЕК приняла к сведению результат народных консультаций в Венгрии по санкциям - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/konsultatsii-1845203860.html
ЕК приняла к сведению результат народных консультаций в Венгрии по санкциям
ЕК приняла к сведению результат народных консультаций в Венгрии по санкциям - РИА Новости, 16.01.2023
ЕК приняла к сведению результат народных консультаций в Венгрии по санкциям
Еврокомиссия приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии по антироссийским санкциям, где 97% из почти 1,4 миллиона участников высказались... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:02
2023-01-16T15:02
в мире
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
венгрия
будапешт
брюссель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/32/1563833281_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_500f8f32e73d35e9a793f6d825cd7951.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии по антироссийским санкциям, где 97% из почти 1,4 миллиона участников высказались против ограничений, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. Ранее правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и примут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы. "Мы приняли к сведению национальную консультацию, а также очень низкий уровень участия граждан в ней. Все санкции Евросоюза принимаются государствами-членами единогласно", - сказал Стано. По его словам, страны ЕС уже ввели девять пакетов санкций, постоянно пересматривают их на предмет усиления. "Если в будущем будут решения по новым санкциям или по их корректировке, то это будет единогласное решения 27 государств-членов ЕС", - заключил Стано. Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230113/vengriya-1844645513.html
https://ria.ru/20230113/konflikt-1844563976.html
венгрия
будапешт
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/32/1563833281_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_96fc6a033d153cf2dd7da10ea119b4c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, венгрия, будапешт, брюссель, россия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Россия
15:02 16.01.2023
 
ЕК приняла к сведению результат народных консультаций в Венгрии по санкциям

Еврокомиссия приняла к сведению результат консультаций в Венгрии по санкциям против России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии по антироссийским санкциям, где 97% из почти 1,4 миллиона участников высказались против ограничений, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
Ранее правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и примут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы.
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:07
В Венгрии выступили против "железного занавеса" между Востоком и Западом
"Мы приняли к сведению национальную консультацию, а также очень низкий уровень участия граждан в ней. Все санкции Евросоюза принимаются государствами-членами единогласно", - сказал Стано.
По его словам, страны ЕС уже ввели девять пакетов санкций, постоянно пересматривают их на предмет усиления.
"Если в будущем будут решения по новым санкциям или по их корректировке, то это будет единогласное решения 27 государств-членов ЕС", - заключил Стано.
Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 10:56
Премьер Венгрии назвал страну, которая выигрывает от конфликта на Украине
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВенгрияБудапештБрюссельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала