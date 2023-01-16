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Обломки ракеты нашли возле курортного города в Румынии - РИА Новости, 16.01.2023
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Обломки ракеты нашли возле курортного города в Румынии
Обломки ракеты нашли возле курортного города в Румынии - РИА Новости, 16.01.2023
Обломки ракеты нашли возле курортного города в Румынии
На берегу Черного моря в румынском уезде Констанца нашли обломок ракеты, сообщило агентство Agerpres. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:58
2023-01-16T19:07
в мире
констанца
черное море
румыния
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КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. На берегу Черного моря в румынском уезде Констанца нашли обломок ракеты, сообщило агентство Agerpres.Специалисты установили, что это был ракетный ускоритель.Обломок передали Министерству обороны Румынии для изучения. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям отметили, что найденный объект не представлял опасности для населения. Жителей страны призвали при нахождении боеприпасов сообщать об этом в единую службу 112, мэрию или ближайшее отделение полиции.
https://ria.ru/20230115/raketa-1845004702.html
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в мире, констанца, черное море, румыния
В мире, Констанца, Черное море, Румыния
15:58 16.01.2023 (обновлено: 19:07 16.01.2023)
 
Обломки ракеты нашли возле курортного города в Румынии

Agerpres: обломки ракеты нашли возле курорта в румынском городе Констанце

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Бухаресте
Полицейские автомобили в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. На берегу Черного моря в румынском уезде Констанца нашли обломок ракеты, сообщило агентство Agerpres.

"Бригада саперов Инспекции по чрезвычайным ситуациям "Добруджа" уезда Констанца в воскресенье прибыла на берег Черного моря, а именно между населенными пунктами Перибоиной и Сэчеле, чтобы подобрать элемент, предположительно являющийся боеприпасом", — говорится в публикации.

Специалисты установили, что это был ракетный ускоритель.
Обломок передали Министерству обороны Румынии для изучения. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям отметили, что найденный объект не представлял опасности для населения.
Жителей страны призвали при нахождении боеприпасов сообщать об этом в единую службу 112, мэрию или ближайшее отделение полиции.
В Бричанском районе Молдовы обнаружена головная часть упавшей ранее ракеты - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 14:56
Минобороны Молдавии сообщило об уничтожении найденной части ракеты
 
В миреКонстанцаЧерное мореРумыния
 
 
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