https://ria.ru/20230116/kongo-1845075078.html

ИГ* взяла ответственность за взрыв в церкви на северо-востоке ДР Конго

ИГ* взяла ответственность за взрыв в церкви на северо-востоке ДР Конго - РИА Новости, 16.01.2023

ИГ* взяла ответственность за взрыв в церкви на северо-востоке ДР Конго

Террористическая группировка "Исламское государство*" взяла на себя ответственность взрыв в воскресенье в церкви в городе Касинди на северо-востоке... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T07:26

2023-01-16T07:26

2023-01-16T07:26

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демократическая республика конго

исламское государство

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство*" взяла на себя ответственность взрыв в воскресенье в церкви в городе Касинди на северо-востоке Демократической Республики Конго, сообщило агентство France-Presse. Агентство ссылается на организацию SITE Intelligence Group, отслеживающую интернет-активность радикальных группировок. Отмечается, что представитель конголезских вооруженных сил Энтони Муалушайи заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, 39 получили ранения. По его словам, это предварительные данные.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221223/sudno-1841000691.html

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в мире, россия, демократическая республика конго, исламское государство