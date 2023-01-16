https://ria.ru/20230116/kofe-1845073853.html

Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе

Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе - РИА Новости, 16.01.2023

Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе

Тепло, воздух, влага и посторонние запахи губят вкус кофе, однако даже при правильном хранении рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T06:55

2023-01-16T06:55

2023-01-16T06:55

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Тепло, воздух, влага и посторонние запахи губят вкус кофе, однако даже при правильном хранении рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой - через две, рассказал глава компании "Милфудс", купившей весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, Викас Сои в интервью РИА Новости. При этом, по словам эксперта, важно оставлять вентиляционный клапан на упаковке открытым и хранить кофе в темном месте при влажности не более 75% и температуре не выше 27 градусов. "Если соблюдены эти условия хранения, то рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой - через две недели", - уточнил Сои.

https://ria.ru/20230115/kofe-1845001943.html

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общество