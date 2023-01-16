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Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе - РИА Новости, 16.01.2023
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Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе
Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе - РИА Новости, 16.01.2023
Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе
Тепло, воздух, влага и посторонние запахи губят вкус кофе, однако даже при правильном хранении рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T06:55
2023-01-16T06:55
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Тепло, воздух, влага и посторонние запахи губят вкус кофе, однако даже при правильном хранении рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой - через две, рассказал глава компании "Милфудс", купившей весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, Викас Сои в интервью РИА Новости. При этом, по словам эксперта, важно оставлять вентиляционный клапан на упаковке открытым и хранить кофе в темном месте при влажности не более 75% и температуре не выше 27 градусов. "Если соблюдены эти условия хранения, то рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой - через две недели", - уточнил Сои.
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общество
Общество
06:55 16.01.2023
 
Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе

Викас Сои: тепло, воздух и влага губят вкус кофе

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Тепло, воздух, влага и посторонние запахи губят вкус кофе, однако даже при правильном хранении рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой - через две, рассказал глава компании "Милфудс", купившей весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, Викас Сои в интервью РИА Новости.
"Обжаренный кофе является хорошим абсорбентом, то есть способен впитывать в себя все из окружающей внешней среды. Для кофе губительны воздух, влага, тепло, свет и посторонние запахи. Мы рекомендуем хранить кофе в плотно закрытом заводском пакете", - заявил он.
При этом, по словам эксперта, важно оставлять вентиляционный клапан на упаковке открытым и хранить кофе в темном месте при влажности не более 75% и температуре не выше 27 градусов. "Если соблюдены эти условия хранения, то рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой - через две недели", - уточнил Сои.
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