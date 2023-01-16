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Клишас выступил за зеркальные правила выдачи виз иностранцам - РИА Новости, 16.01.2023
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Клишас выступил за зеркальные правила выдачи виз иностранцам
Клишас выступил за зеркальные правила выдачи виз иностранцам - РИА Новости, 16.01.2023
Клишас выступил за зеркальные правила выдачи виз иностранцам
Чтобы защитить россиян от открытой дискриминации, необходимо вводить зеркальные — вплоть до невыполнимых — правила выдачи российских виз иностранцам, заявил в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T07:18
2023-01-16T07:28
андрей клишас
россия
евросоюз
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Чтобы защитить россиян от открытой дискриминации, необходимо вводить зеркальные — вплоть до невыполнимых — правила выдачи российских виз иностранцам, заявил в Telegram-канале глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.Он добавил, что эта политика стран Запада проводится давно, но до сих пор не ясно, какие меры Москва готова принять в отношении этих стран "в ответ на открытую дискриминацию". "Необходимо, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз были зеркальными и содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований. От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям", — отметил Клишас.Политик подчеркнул, что только таким образом можно защитить права граждан.
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андрей клишас, россия, евросоюз, совет федерации рф, политика
Андрей Клишас, Россия, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Политика
07:18 16.01.2023 (обновлено: 07:28 16.01.2023)
 
Клишас выступил за зеркальные правила выдачи виз иностранцам

Клишас: необходимы зеркальные правила выдачи виз иностранцам в ответ на дискриминацию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Чтобы защитить россиян от открытой дискриминации, необходимо вводить зеркальные — вплоть до невыполнимых — правила выдачи российских виз иностранцам, заявил в Telegram-канале глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

"МИД заявляет, что страны ЕС при оформлении виз требуют от наших граждан соблюдения невыполнимых требований. Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта", — написал сенатор.

Он добавил, что эта политика стран Запада проводится давно, но до сих пор не ясно, какие меры Москва готова принять в отношении этих стран "в ответ на открытую дискриминацию".
"Необходимо, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз были зеркальными и содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований. От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям", — отметил Клишас.
Политик подчеркнул, что только таким образом можно защитить права граждан.
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