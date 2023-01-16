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Клишас выступил за зеркальные правила выдачи виз иностранцам

Клишас выступил за зеркальные правила выдачи виз иностранцам - РИА Новости, 16.01.2023

Клишас выступил за зеркальные правила выдачи виз иностранцам

Чтобы защитить россиян от открытой дискриминации, необходимо вводить зеркальные — вплоть до невыполнимых — правила выдачи российских виз иностранцам, заявил в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T07:18

2023-01-16T07:18

2023-01-16T07:28

андрей клишас

россия

евросоюз

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Чтобы защитить россиян от открытой дискриминации, необходимо вводить зеркальные — вплоть до невыполнимых — правила выдачи российских виз иностранцам, заявил в Telegram-канале глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.Он добавил, что эта политика стран Запада проводится давно, но до сих пор не ясно, какие меры Москва готова принять в отношении этих стран "в ответ на открытую дискриминацию". "Необходимо, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз были зеркальными и содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований. От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям", — отметил Клишас.Политик подчеркнул, что только таким образом можно защитить права граждан.

https://ria.ru/20230112/iran-1844268389.html

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андрей клишас, россия, евросоюз, совет федерации рф, политика