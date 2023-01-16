https://ria.ru/20230116/kladbische-1845178636.html

Российское посольство прокомментировало ситуацию с кладбищем во Франции

Российское посольство прокомментировало ситуацию с кладбищем во Франции - РИА Новости, 16.01.2023

Российское посольство прокомментировало ситуацию с кладбищем во Франции

Посольство РФ во Франции считает категорически неприемлемой ситуацию с отказом города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату от России за места на кладбище, где... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:51

2023-01-16T13:51

2023-01-16T15:04

россия

франция

иван бунин

рудольф нуреев

зинаида гиппиус

москва

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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Посольство РФ во Франции считает категорически неприемлемой ситуацию с отказом города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату от России за места на кладбище, где похоронены известные деятели отечественной культуры, однако на данном этапе речи о сносе могил не идет, заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.Ранее газета Monde сообщила, что французский город Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены ряд известных русских личностей. По данным издания, с момента подписания соглашения между Москвой и французским городом в 2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, на которых похоронены люди без родственников. На кладбище похоронены, в частности, писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус."Посольство выражает глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией, складывающейся вокруг знакового для любого русского человека кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где захоронены видные деятели отечественной культуры, представители русской эмиграции. Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян", - заявили в посольстве.Там отметили, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников."В то же время, согласно разъяснениям мэрии, вопрос оплаты отложен и на данном этапе речи о сносе могил не идет", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.Посольство РФ также призвало мэрию и общественность Сен-Женевьев-де-Буа к взаимодействию с тем, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.Крупнейшее русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем было основано в 1927 году в результате первой волны русской иммиграции во Францию. Там захоронено около 15 тысяч русских эмигрантов.

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

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россия, франция, иван бунин, рудольф нуреев, зинаида гиппиус, москва