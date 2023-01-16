13:51 16.01.2023 (обновлено: 15:04 16.01.2023)
Российское посольство прокомментировало ситуацию с кладбищем во Франции
В российском посольстве заявили, что о сносе могил на кладбище во Франции речи не идет
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Посольство РФ во Франции считает категорически неприемлемой ситуацию с отказом города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату от России за места на кладбище, где похоронены известные деятели отечественной культуры, однако на данном этапе речи о сносе могил не идет, заявили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Ранее газета Monde сообщила, что французский город Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены ряд известных русских личностей. По данным издания, с момента подписания соглашения между Москвой и французским городом в 2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, на которых похоронены люди без родственников. На кладбище похоронены, в частности, писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.
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"Посольство выражает глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией, складывающейся вокруг знакового для любого русского человека кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где захоронены видные деятели отечественной культуры, представители русской эмиграции. Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян", - заявили в посольстве.
Там отметили, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников.
"В то же время, согласно разъяснениям мэрии, вопрос оплаты отложен и на данном этапе речи о сносе могил не идет", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Посольство РФ также призвало мэрию и общественность Сен-Женевьев-де-Буа к взаимодействию с тем, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.
Крупнейшее русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем было основано в 1927 году в результате первой волны русской иммиграции во Францию. Там захоронено около 15 тысяч русских эмигрантов.
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