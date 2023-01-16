https://ria.ru/20230116/kinoteatr-1845229368.html
Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона иркутскому кинотеатру
Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона иркутскому кинотеатру - РИА Новости, 16.01.2023
Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона иркутскому кинотеатру
Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал российское юридические лицо компании Universal Pictures выплатить 2,9 млн рублей... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:12
2023-01-16T16:12
2023-01-16T16:23
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал российское юридические лицо компании Universal Pictures выплатить 2,9 млн рублей иркутскому кинотеатру New Cinema, сообщает в своем Talegram-канале Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на управляющего заведением Егора Иваненко.Деньги постановили выплатить в качестве компенсации из-за отмены показов "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном. О том, что релиз ленты в РФ не состоится, стало известно за день до релиза. Кинотеатр обратился в суд в июне 2022 года и выиграл его в октябре.В марте прошло года ряд киностудий, среди которых и Universal Pictures, объявили о приостановке проката своих фильмов в России из-за ситуации на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, бэтмен, роберт паттинсон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Бэтмен, Роберт Паттинсон
16:12 16.01.2023 (обновлено: 16:23 16.01.2023)
Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона иркутскому кинотеатру
Universal Pictures должна выплатить 2,9 миллиона кинотеатру в Иркутске за отмену "Бэтмена"