https://ria.ru/20230116/kinoteatr-1845229368.html

Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона иркутскому кинотеатру

Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона иркутскому кинотеатру - РИА Новости, 16.01.2023

Суд обязал Universal Pictures выплатить 2,9 миллиона иркутскому кинотеатру

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал российское юридические лицо компании Universal Pictures выплатить 2,9 млн рублей... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:12

2023-01-16T16:12

2023-01-16T16:23

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал российское юридические лицо компании Universal Pictures выплатить 2,9 млн рублей иркутскому кинотеатру New Cinema, сообщает в своем Talegram-канале Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на управляющего заведением Егора Иваненко.Деньги постановили выплатить в качестве компенсации из-за отмены показов "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном. О том, что релиз ленты в РФ не состоится, стало известно за день до релиза. Кинотеатр обратился в суд в июне 2022 года и выиграл его в октябре.В марте прошло года ряд киностудий, среди которых и Universal Pictures, объявили о приостановке проката своих фильмов в России из-за ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230116/mikhalkov-1845129547.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, бэтмен, роберт паттинсон