https://ria.ru/20230116/khimzavod-1845072013.html

В результате взрыва на химзаводе в КНР погибли два человека, сообщили СМИ

В результате взрыва на химзаводе в КНР погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2023

В результате взрыва на химзаводе в КНР погибли два человека, сообщили СМИ

Два человека погибли, еще 34 пострадали в результате взрыва и пожара на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, передает в понедельник... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T05:31

2023-01-16T05:31

2023-01-16T05:31

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китай

ляонин

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ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще 34 пострадали в результате взрыва и пожара на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, передает в понедельник Центральное телевидение Китая. В воскресенье, в 13.25 по местному времени (8.25 мск), на химическом заводе, расположенном в уезде Паньшань городского округа Паньцзинь провинции Ляонин, произошел взрыв. Как отмечает телеканал, взрыв произошел во время профилактического ремонта алкилационной установки. В настоящее время пожар взят под контроль.

https://ria.ru/20230115/sputnik-1844933690.html

китай

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в мире, китай, ляонин