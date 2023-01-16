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В результате взрыва на химзаводе в КНР погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
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В результате взрыва на химзаводе в КНР погибли два человека, сообщили СМИ
В результате взрыва на химзаводе в КНР погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
В результате взрыва на химзаводе в КНР погибли два человека, сообщили СМИ
Два человека погибли, еще 34 пострадали в результате взрыва и пожара на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, передает в понедельник... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T05:31
2023-01-16T05:31
в мире
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ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще 34 пострадали в результате взрыва и пожара на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, передает в понедельник Центральное телевидение Китая. В воскресенье, в 13.25 по местному времени (8.25 мск), на химическом заводе, расположенном в уезде Паньшань городского округа Паньцзинь провинции Ляонин, произошел взрыв. Как отмечает телеканал, взрыв произошел во время профилактического ремонта алкилационной установки. В настоящее время пожар взят под контроль.
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в мире, китай, ляонин
В мире, Китай, Ляонин
05:31 16.01.2023
 
В результате взрыва на химзаводе в КНР погибли два человека, сообщили СМИ

ЦТК: в результате взрыва на химзаводе на северо-востоке КНР погибли два человека

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще 34 пострадали в результате взрыва и пожара на химическом заводе в китайской северо-восточной провинции Ляонин, передает в понедельник Центральное телевидение Китая.
В воскресенье, в 13.25 по местному времени (8.25 мск), на химическом заводе, расположенном в уезде Паньшань городского округа Паньцзинь провинции Ляонин, произошел взрыв.
"По предварительным данным, погибли два человека, 12 человек числятся пропавшими, четыре человека получили тяжелые ранения, 30 получили легкие ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, взрыв произошел во время профилактического ремонта алкилационной установки. В настоящее время пожар взят под контроль.
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