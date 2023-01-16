https://ria.ru/20230116/kazn-1845183849.html

Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области

Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области - РИА Новости, 16.01.2023

Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:05

2023-01-16T14:05

2023-01-16T14:05

общество

евгений балицкий

россия

запорожская область

смертная казнь в россии: формальность и реальность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:415:2903:2048_1920x0_80_0_0_83100dc7558d7c52526861f38cf808c8.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления. "Я вообще за то, чтобы ужесточать ситуацию с наказанием. Безответственность порождает те проблемы, которые есть сегодня в стране. Я бы да, однозначно (ввёл смертную казнь – ред.)", - сказал Балицкий в ответ на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Крым 24". "У нас были случаи... подонки, которые в пьяном виде зашли в дом, изнасиловали и убили женщину, убили мужа семьи, двоих детей маленьких. Мы этих людей задержали, их судить будут. За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос",- заявил он. В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.

https://ria.ru/20221208/kazn-1837205411.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, евгений балицкий, россия, запорожская область, смертная казнь в россии: формальность и реальность