https://ria.ru/20230116/kazn-1845183849.html
Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области
Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области - РИА Новости, 16.01.2023
Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:05
2023-01-16T14:05
2023-01-16T14:05
общество
евгений балицкий
россия
запорожская область
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления. "Я вообще за то, чтобы ужесточать ситуацию с наказанием. Безответственность порождает те проблемы, которые есть сегодня в стране. Я бы да, однозначно (ввёл смертную казнь – ред.)", - сказал Балицкий в ответ на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Крым 24". "У нас были случаи... подонки, которые в пьяном виде зашли в дом, изнасиловали и убили женщину, убили мужа семьи, двоих детей маленьких. Мы этих людей задержали, их судить будут. За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос",- заявил он. В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.
https://ria.ru/20221208/kazn-1837205411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений балицкий, россия, запорожская область, смертная казнь в россии: формальность и реальность
Общество, Евгений Балицкий, Россия, Запорожская область, Смертная казнь в России: формальность и реальность
Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области
Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области для отдельных случаев
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления.
"Я вообще за то, чтобы ужесточать ситуацию с наказанием. Безответственность порождает те проблемы, которые есть сегодня в стране. Я бы да, однозначно (ввёл смертную казнь – ред.)", - сказал Балицкий в ответ на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Крым 24".
"У нас были случаи... подонки, которые в пьяном виде зашли в дом, изнасиловали и убили женщину, убили мужа семьи, двоих детей маленьких. Мы этих людей задержали, их судить будут. За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос",- заявил он.
В России
с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.