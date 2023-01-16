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Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области - РИА Новости, 16.01.2023
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Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области
Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области - РИА Новости, 16.01.2023
Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:05
2023-01-16T14:05
общество
евгений балицкий
россия
запорожская область
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления. "Я вообще за то, чтобы ужесточать ситуацию с наказанием. Безответственность порождает те проблемы, которые есть сегодня в стране. Я бы да, однозначно (ввёл смертную казнь – ред.)", - сказал Балицкий в ответ на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Крым 24". "У нас были случаи... подонки, которые в пьяном виде зашли в дом, изнасиловали и убили женщину, убили мужа семьи, двоих детей маленьких. Мы этих людей задержали, их судить будут. За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос",- заявил он. В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.
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россия
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общество, евгений балицкий, россия, запорожская область, смертная казнь в россии: формальность и реальность
Общество, Евгений Балицкий, Россия, Запорожская область, Смертная казнь в России: формальность и реальность
14:05 16.01.2023
 
Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области

Балицкий выступил за введение смертной казни в Запорожской области для отдельных случаев

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выступил за введение в регионе смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления.
"Я вообще за то, чтобы ужесточать ситуацию с наказанием. Безответственность порождает те проблемы, которые есть сегодня в стране. Я бы да, однозначно (ввёл смертную казнь – ред.)", - сказал Балицкий в ответ на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Крым 24".
"У нас были случаи... подонки, которые в пьяном виде зашли в дом, изнасиловали и убили женщину, убили мужа семьи, двоих детей маленьких. Мы этих людей задержали, их судить будут. За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос",- заявил он.
В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд РФ не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 сентября 1996 года.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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ОбществоЕвгений БалицкийРоссияЗапорожская областьСмертная казнь в России: формальность и реальность
 
 
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