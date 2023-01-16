https://ria.ru/20230116/kazaki-1845300674.html

В спецоперации на Украине задействовали более 3,7 тысячи кубанских казаков

В спецоперации на Украине задействовали более 3,7 тысячи кубанских казаков - РИА Новости, 16.01.2023

В спецоперации на Украине задействовали более 3,7 тысячи кубанских казаков

Более 3,7 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории специальной военной операции, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:43

2023-01-16T19:43

2023-01-16T19:47

специальная военная операция на украине

безопасность

александр власов

украина

кубанское казачье войско

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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Более 3,7 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории специальной военной операции, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. Торжественная церемония отправки казаков-добровольцев в зону спецоперации прошла в учебном центре войска. Более сотни бойцов отправились выполнять задачи специальной военной операции, сообщают в пресс-службе администрации Кубани. "Все казаки прошли соответствующую подготовку и получили необходимую экипировку. Кроме того, несколько десятков операторов беспилотных летательных аппаратов прошли учебу в филиале специального учебного центра "Кубань" в Майкопе и уже направились на передовую. Всего в составе казачьих отрядов и воинских частей боевые задачи выполняют 3,7 тысячи казаков Кубанского казачьего войска", - передает пресс-служба слова Власова. Ранее сообщалось, что первая группа добровольцев-операторов беспилотными летательными аппаратами отправилась выполнять боевые задачи в составе казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань". Кроме того, Власов рассказал РИА Новости, что программу подготовки по управлению БПЛА планируют включить в ежегодные военно-полевые сборы Кубанского казачьего войска, обучение смогут пройти все желающие добровольцы.

https://ria.ru/20221223/diversanty-1840708674.html

https://ria.ru/20221124/dobrovolets-1833894283.html

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безопасность, александр власов, украина, кубанское казачье войско