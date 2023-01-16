Рейтинг@Mail.ru
В спецоперации на Украине задействовали более 3,7 тысячи кубанских казаков - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/kazaki-1845300674.html
В спецоперации на Украине задействовали более 3,7 тысячи кубанских казаков
В спецоперации на Украине задействовали более 3,7 тысячи кубанских казаков - РИА Новости, 16.01.2023
В спецоперации на Украине задействовали более 3,7 тысячи кубанских казаков
Более 3,7 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории специальной военной операции, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:43
2023-01-16T19:47
специальная военная операция на украине
безопасность
александр власов
украина
кубанское казачье войско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774848619_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_08ea3837301f6cecc9d949b828e1313c.jpg
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Более 3,7 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории специальной военной операции, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. Торжественная церемония отправки казаков-добровольцев в зону спецоперации прошла в учебном центре войска. Более сотни бойцов отправились выполнять задачи специальной военной операции, сообщают в пресс-службе администрации Кубани. "Все казаки прошли соответствующую подготовку и получили необходимую экипировку. Кроме того, несколько десятков операторов беспилотных летательных аппаратов прошли учебу в филиале специального учебного центра "Кубань" в Майкопе и уже направились на передовую. Всего в составе казачьих отрядов и воинских частей боевые задачи выполняют 3,7 тысячи казаков Кубанского казачьего войска", - передает пресс-служба слова Власова. Ранее сообщалось, что первая группа добровольцев-операторов беспилотными летательными аппаратами отправилась выполнять боевые задачи в составе казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань". Кроме того, Власов рассказал РИА Новости, что программу подготовки по управлению БПЛА планируют включить в ежегодные военно-полевые сборы Кубанского казачьего войска, обучение смогут пройти все желающие добровольцы.
https://ria.ru/20221223/diversanty-1840708674.html
https://ria.ru/20221124/dobrovolets-1833894283.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774848619_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_d506d79ad9ade24864f6ccc287380bc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, александр власов, украина, кубанское казачье войско
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Власов, Украина, Кубанское казачье войско
19:43 16.01.2023 (обновлено: 19:47 16.01.2023)
 
В спецоперации на Украине задействовали более 3,7 тысячи кубанских казаков

Атаман Власов: более 3,7 тысячи кубанских казаков участвуют в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Илья ПиталевКубанские казаки
Кубанские казаки - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Кубанские казаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Более 3,7 тысячи представителей кубанского казачества находятся на территории специальной военной операции, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов.
Торжественная церемония отправки казаков-добровольцев в зону спецоперации прошла в учебном центре войска. Более сотни бойцов отправились выполнять задачи специальной военной операции, сообщают в пресс-службе администрации Кубани.
Одна ночью была, одна была в туман – казак бригады Дон о попытках диверсантов ВСУ высадиться на Кинбурнской косе - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 03:41Специальная военная операция на Украине
Казаки бригады "Дон" сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе
"Все казаки прошли соответствующую подготовку и получили необходимую экипировку. Кроме того, несколько десятков операторов беспилотных летательных аппаратов прошли учебу в филиале специального учебного центра "Кубань" в Майкопе и уже направились на передовую. Всего в составе казачьих отрядов и воинских частей боевые задачи выполняют 3,7 тысячи казаков Кубанского казачьего войска", - передает пресс-служба слова Власова.
Ранее сообщалось, что первая группа добровольцев-операторов беспилотными летательными аппаратами отправилась выполнять боевые задачи в составе казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань". Кроме того, Власов рассказал РИА Новости, что программу подготовки по управлению БПЛА планируют включить в ежегодные военно-полевые сборы Кубанского казачьего войска, обучение смогут пройти все желающие добровольцы.
Казак - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября 2022, 12:28Российское казачество
"Закончить начатое еще в 2014 году": казак-доброволец про участие в СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр ВласовУкраинаКубанское казачье войско
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала