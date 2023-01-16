https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845332358.html
Кадыров призвал не называть агрессию НАТО войной с мировым сообществом
Кадыров призвал не называть агрессию НАТО войной с мировым сообществом - РИА Новости, 16.01.2023
Кадыров призвал не называть агрессию НАТО войной с мировым сообществом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не согласен с экспертами, называющими специальную военную операцию на Украине мировой войной. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:52
2023-01-16T23:52
2023-01-16T23:52
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
украина
россия
китай
нато
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не согласен с экспертами, называющими специальную военную операцию на Украине мировой войной. "Я назвал неуместными разговоры различных экспертов, которые пытаются навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине. Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет", - написал Кадыров в своем телеграм-канале. Он заявил, что до третьей мировой войны миру еще далеко. "А если кто-то распинается, что "всё мировое сообщество" против России и считает только НАТО "мировым сообществом", то пусть считают это мировой войной", - подчеркнул он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845325157.html
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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, украина, россия, китай, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Украина, Россия, Китай, НАТО
Кадыров призвал не называть агрессию НАТО войной с мировым сообществом
Кадыров: весь мир не сошелся на НАТО, десятки стран сохраняют нейтралитет к России