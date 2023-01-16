https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845325157.html
Кадыров вспомнил слова Путина о мире без России
Кадыров вспомнил слова Путина о мире без России - РИА Новости, 16.01.2023
Кадыров вспомнил слова Путина о мире без России
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию на Украине, напомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные им несколько лет назад в интервью для... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:14
2023-01-16T22:14
2023-01-16T22:24
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
владимир путин
россия
украина
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ГРОЗНЫЙ, 16 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию на Украине, напомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные им несколько лет назад в интервью для фильма Владимира Соловьева. "Россия - великая держава, ядерная держава. Россия никогда не позволит (себе) проиграть, в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку, и салам алейкум. Как сказал наш президент: зачем нам нужен мир без России? Мне не хочется, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было... Мы попадем в рай, они - в ад", - сказал, в частности, Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего помощника в соцсетях.
https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845313337.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рамзан кадыров, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Украина
22:14 16.01.2023 (обновлено: 22:24 16.01.2023)
Кадыров вспомнил слова Путина о мире без России
Глава Чечни Кадыров вспомнил слова Путина о мире без России, говоря о ситуации на Украине