https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845325157.html

Кадыров вспомнил слова Путина о мире без России

Кадыров вспомнил слова Путина о мире без России - РИА Новости, 16.01.2023

Кадыров вспомнил слова Путина о мире без России

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию на Украине, напомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные им несколько лет назад в интервью для... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:14

2023-01-16T22:14

2023-01-16T22:24

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

владимир путин

россия

украина

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ГРОЗНЫЙ, 16 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию на Украине, напомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные им несколько лет назад в интервью для фильма Владимира Соловьева. "Россия - великая держава, ядерная держава. Россия никогда не позволит (себе) проиграть, в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку, и салам алейкум. Как сказал наш президент: зачем нам нужен мир без России? Мне не хочется, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было... Мы попадем в рай, они - в ад", - сказал, в частности, Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего помощника в соцсетях.

https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845313337.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

рамзан кадыров, владимир путин, россия, украина