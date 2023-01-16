https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845313337.html

Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной

Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной - РИА Новости, 16.01.2023

Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной

Если назвать противников России мировым сообществом, то конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, заявил глава Чеченской Республики Рамзан... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T20:48

2023-01-16T20:48

2023-01-16T23:51

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 16 янв — РИА Новости. Если назвать противников России мировым сообществом, то конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети своего помощника."Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине - ред.), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", - сказал чеченский лидер.При этом он подчеркнул, что в "военных событиях" не принимают участие такие крупные государства, как Китай, Индия, Пакистан. "Сколько у них вооружения, сколько людей... Если посмотреть, то ситуация, которая происходит на территории европейских государств – у них митинги, проблемы, у них снимают руководителей... мы никого не снимаем, у нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит", - отметил глава Чечни.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рамзан кадыров, украина, россия, китай, нато