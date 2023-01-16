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Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845313337.html
Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной
Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной - РИА Новости, 16.01.2023
Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной
Если назвать противников России мировым сообществом, то конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, заявил глава Чеченской Республики Рамзан... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:48
2023-01-16T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
украина
россия
китай
нато
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ГРОЗНЫЙ, 16 янв — РИА Новости. Если назвать противников России мировым сообществом, то конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети своего помощника."Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине - ред.), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", - сказал чеченский лидер.При этом он подчеркнул, что в "военных событиях" не принимают участие такие крупные государства, как Китай, Индия, Пакистан. "Сколько у них вооружения, сколько людей... Если посмотреть, то ситуация, которая происходит на территории европейских государств – у них митинги, проблемы, у них снимают руководителей... мы никого не снимаем, у нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит", - отметил глава Чечни.
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в мире, рамзан кадыров, украина, россия, китай, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Китай, НАТО
20:48 16.01.2023 (обновлено: 23:51 16.01.2023)
 
Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной

Глава Чечни Кадыров заявил, что конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 янв — РИА Новости. Если назвать противников России мировым сообществом, то конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети своего помощника.
"Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине - ред.), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", - сказал чеченский лидер.
При этом он подчеркнул, что в "военных событиях" не принимают участие такие крупные государства, как Китай, Индия, Пакистан.
"Сколько у них вооружения, сколько людей... Если посмотреть, то ситуация, которая происходит на территории европейских государств – у них митинги, проблемы, у них снимают руководителей... мы никого не снимаем, у нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит", - отметил глава Чечни.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровУкраинаРоссияКитайНАТО
 
 
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