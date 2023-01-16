https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845313337.html
Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной
Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной - РИА Новости, 16.01.2023
Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной
Если назвать противников России мировым сообществом, то конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, заявил глава Чеченской Республики Рамзан... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:48
2023-01-16T20:48
2023-01-16T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
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нато
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ГРОЗНЫЙ, 16 янв — РИА Новости. Если назвать противников России мировым сообществом, то конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети своего помощника."Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в (конфликте на Украине - ред.), это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война", - сказал чеченский лидер.При этом он подчеркнул, что в "военных событиях" не принимают участие такие крупные государства, как Китай, Индия, Пакистан. "Сколько у них вооружения, сколько людей... Если посмотреть, то ситуация, которая происходит на территории европейских государств – у них митинги, проблемы, у них снимают руководителей... мы никого не снимаем, у нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит", - отметил глава Чечни.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, рамзан кадыров, украина, россия, китай, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Китай, НАТО
20:48 16.01.2023 (обновлено: 23:51 16.01.2023)
Кадыров допустил, что конфликт на Украине можно назвать мировой войной
Глава Чечни Кадыров заявил, что конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной