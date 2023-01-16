https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845287618.html
Кадыров рассказал, как проходит его отпуск
Кадыров рассказал, как проходит его отпуск - РИА Новости, 16.01.2023
Кадыров рассказал, как проходит его отпуск
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как проходит отпуск: с утра он получает информацию от своего аппарата и исполняющего обязанности главы - председателя... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:52
2023-01-16T18:52
2023-01-16T18:52
политика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
муслим хучиев
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ГРОЗНЫЙ, 16 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как проходит отпуск: с утра он получает информацию от своего аппарата и исполняющего обязанности главы - председателя правительства Муслима Хучиева. Кадыров находится в отпуске с 12 января, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы и правительства региона. "С утра начинаем работу, получаем информацию от аппарата главы и правительства, потом исполняющий обязанности докладывает, потом Ахмед (Дудаев) со своими вопросами лезет и приходится потихоньку отвечать ему", — сказал Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего помощника в соцсетях.Он также опроверг слухи о том, что планирует провести отпуск в Дубае. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что некоторые СМИ пишут, что самолет с ним уже вылетел туда. "Без меня? А что тогда меня не взяли, если вылетел самолет?" — пошутил Кадыров.
https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842337444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), муслим хучиев
Политика, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Муслим Хучиев
Кадыров рассказал, как проходит его отпуск
Кадыров рассказал, что даже в отпуске получает рабочую информацию от своего аппарата