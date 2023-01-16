https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845287618.html

Кадыров рассказал, как проходит его отпуск

Кадыров рассказал, как проходит его отпуск - РИА Новости, 16.01.2023

Кадыров рассказал, как проходит его отпуск

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как проходит отпуск: с утра он получает информацию от своего аппарата и исполняющего обязанности главы - председателя... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:52

2023-01-16T18:52

2023-01-16T18:52

политика

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

муслим хучиев

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ГРОЗНЫЙ, 16 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как проходит отпуск: с утра он получает информацию от своего аппарата и исполняющего обязанности главы - председателя правительства Муслима Хучиева. Кадыров находится в отпуске с 12 января, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы и правительства региона. "С утра начинаем работу, получаем информацию от аппарата главы и правительства, потом исполняющий обязанности докладывает, потом Ахмед (Дудаев) со своими вопросами лезет и приходится потихоньку отвечать ему", — сказал Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего помощника в соцсетях.Он также опроверг слухи о том, что планирует провести отпуск в Дубае. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что некоторые СМИ пишут, что самолет с ним уже вылетел туда. "Без меня? А что тогда меня не взяли, если вылетел самолет?" — пошутил Кадыров.

https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842337444.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), муслим хучиев