Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал, как проходит его отпуск - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/kadyrov-1845287618.html
Кадыров рассказал, как проходит его отпуск
Кадыров рассказал, как проходит его отпуск - РИА Новости, 16.01.2023
Кадыров рассказал, как проходит его отпуск
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как проходит отпуск: с утра он получает информацию от своего аппарата и исполняющего обязанности главы - председателя... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:52
2023-01-16T18:52
политика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
муслим хучиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 16 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как проходит отпуск: с утра он получает информацию от своего аппарата и исполняющего обязанности главы - председателя правительства Муслима Хучиева. Кадыров находится в отпуске с 12 января, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы и правительства региона. "С утра начинаем работу, получаем информацию от аппарата главы и правительства, потом исполняющий обязанности докладывает, потом Ахмед (Дудаев) со своими вопросами лезет и приходится потихоньку отвечать ему", — сказал Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего помощника в соцсетях.Он также опроверг слухи о том, что планирует провести отпуск в Дубае. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что некоторые СМИ пишут, что самолет с ним уже вылетел туда. "Без меня? А что тогда меня не взяли, если вылетел самолет?" — пошутил Кадыров.
https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842337444.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), муслим хучиев
Политика, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Муслим Хучиев
18:52 16.01.2023
 
Кадыров рассказал, как проходит его отпуск

Кадыров рассказал, что даже в отпуске получает рабочую информацию от своего аппарата

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 16 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как проходит отпуск: с утра он получает информацию от своего аппарата и исполняющего обязанности главы - председателя правительства Муслима Хучиева.
Кадыров находится в отпуске с 12 января, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы и правительства региона.
"С утра начинаем работу, получаем информацию от аппарата главы и правительства, потом исполняющий обязанности докладывает, потом Ахмед (Дудаев) со своими вопросами лезет и приходится потихоньку отвечать ему", — сказал Кадыров в ходе прямого эфира на странице своего помощника в соцсетях.
Он также опроверг слухи о том, что планирует провести отпуск в Дубае. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что некоторые СМИ пишут, что самолет с ним уже вылетел туда. "Без меня? А что тогда меня не взяли, если вылетел самолет?" — пошутил Кадыров.
Кадыров 35 раз отжался в финале своей прямой линии - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 19:48
Кадыров отжался 35 раз после прямой линии
 
ПолитикаРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Муслим Хучиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала