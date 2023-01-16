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Мумифицированное тело актера из "Папиных дочек" нашли в Москве

Мумифицированное тело актера из "Папиных дочек" нашли в Москве - РИА Новости, 16.01.2023

Мумифицированное тело актера из "Папиных дочек" нашли в Москве

Тело российского актера Владимира Ипатова нашли в его запертой квартире на юго-западе Москвы, предварительно, с криминалом смерть не связана, сообщил РИА... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:53

2023-01-16T15:53

2023-01-16T17:08

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Тело российского актера Владимира Ипатова нашли в его запертой квартире на юго-западе Москвы, предварительно, с криминалом смерть не связана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, дочь 64-летнего мужчины не могла связаться с отцом около месяца. После того как полицейские вскрыли квартиру, в одной из комнат они нашли его тело "уже с гнилостными изменениями". Предположительно, Ипатов скончался еще месяц назад."По предварительным данным, смерть Владимира Ипатова не носит криминальный характер. По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка", — сказал источник.Владимир Ипатов снимался в "Папиных дочках", "Последнем богатыре", "Физруке", "Интернах" и многих других фильмах.

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происшествия, москва, россия, новости культуры, кино и сериалы