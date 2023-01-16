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Мумифицированное тело актера из "Папиных дочек" нашли в Москве
Мумифицированное тело актера из "Папиных дочек" нашли в Москве - РИА Новости, 16.01.2023
Мумифицированное тело актера из "Папиных дочек" нашли в Москве
Тело российского актера Владимира Ипатова нашли в его запертой квартире на юго-западе Москвы, предварительно, с криминалом смерть не связана, сообщил РИА... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:53
2023-01-16T15:53
2023-01-16T17:08
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Тело российского актера Владимира Ипатова нашли в его запертой квартире на юго-западе Москвы, предварительно, с криминалом смерть не связана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, дочь 64-летнего мужчины не могла связаться с отцом около месяца. После того как полицейские вскрыли квартиру, в одной из комнат они нашли его тело "уже с гнилостными изменениями". Предположительно, Ипатов скончался еще месяц назад."По предварительным данным, смерть Владимира Ипатова не носит криминальный характер. По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка", — сказал источник.Владимир Ипатов снимался в "Папиных дочках", "Последнем богатыре", "Физруке", "Интернах" и многих других фильмах.
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происшествия, москва, россия, новости культуры, кино и сериалы
Происшествия, Москва, Россия, Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
15:53 16.01.2023 (обновлено: 17:08 16.01.2023)
Мумифицированное тело актера из "Папиных дочек" нашли в Москве
В Москве нашли тело актера Владимира Ипатова из сериала "Физрук" спустя месяц после смерти
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Тело российского актера Владимира Ипатова нашли в его запертой квартире на юго-западе Москвы, предварительно, с криминалом смерть не связана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, дочь 64-летнего мужчины не могла связаться с отцом около месяца. После того как полицейские вскрыли квартиру, в одной из комнат они нашли его тело "уже с гнилостными изменениями". Предположительно, Ипатов скончался еще месяц назад.
"По предварительным данным, смерть Владимира Ипатова не носит криминальный характер. По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка", — сказал источник.
Владимир Ипатов снимался в "Папиных дочках", "Последнем богатыре", "Физруке", "Интернах" и многих других фильмах.