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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 16.01.2023
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 16.01.2023
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T04:11
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в мире
индонезия
северная суматра
суматра
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано к западу от берега острова Суматра в 22.30 в воскресенье по времени UTC (01.30 понедельника мск). Эпицентр подземных толчков находился в 153 километрах от города Пематангсиантар с населением порядка 209 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230115/zemletryasenie-1844928833.html
индонезия
северная суматра
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в мире, индонезия, северная суматра, суматра, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Северная Суматра, Суматра, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
04:11 16.01.2023 (обновлено: 04:12 16.01.2023)
 
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

У побережья Суматры в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано к западу от берега острова Суматра в 22.30 в воскресенье по времени UTC (01.30 понедельника мск).
Эпицентр подземных толчков находился в 153 километрах от города Пематангсиантар с населением порядка 209 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 80 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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В миреИндонезияСеверная СуматраСуматраЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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