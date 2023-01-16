https://ria.ru/20230116/indoneziya-1845070549.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 16.01.2023

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T04:11

2023-01-16T04:11

2023-01-16T04:12

в мире

индонезия

северная суматра

суматра

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано к западу от берега острова Суматра в 22.30 в воскресенье по времени UTC (01.30 понедельника мск). Эпицентр подземных толчков находился в 153 километрах от города Пематангсиантар с населением порядка 209 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230115/zemletryasenie-1844928833.html

индонезия

северная суматра

суматра

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в мире, индонезия, северная суматра, суматра, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)