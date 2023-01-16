https://ria.ru/20230116/imena-1845195374.html

Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам

Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам - РИА Новости, 16.01.2023

Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам

Каждый десятый россиянин дает имена личным и домашним устройствам, а половина опрошенных испытывает сочувствие к своим гаджетам, если они повреждаются,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:39

2023-01-16T14:39

2023-01-16T14:39

общество

технологии

россия

лаборатория касперского

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каждый десятый россиянин дает имена личным и домашним устройствам, а половина опрошенных испытывает сочувствие к своим гаджетам, если они повреждаются, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского". "Каждый десятый житель России дает имена личным и домашним устройствам. Чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы. Таковы результаты опроса "Лаборатории Касперского", - говорится в сообщении. Отмечается, что многие обращаются с домашними устройствами как с одушевленными существами. "Например, просят снова начать работать, когда те ломаются. Так делают 42% опрошенных. Из них 68% разговаривают со смартфонами, 54% - с ноутбуками, 45% - с телевизорами, 22% - с электрическими чайниками и кофемашинами, а 16% - с роботами-пылесосами", - добавили в компании. Отмечается, что зачастую люди пользуются цифровыми устройствами много лет. Это покупки, которые играют важную роль в повседневной жизни. Неудивительно, что владельцы привыкают к ним. По данным компании, "половина опрошенных испытывает сочувствие к своим устройствам, если они повреждаются - падают или разбиваются". "Зачастую люди доверяют роботизированным системам и делятся с гаджетами самой разной информацией... В рамках другого эксперимента робот вовлекал людей в дружескую беседу, в результате ему удавалось выманивать самую разную информацию... Наверное, многие сталкивались с телефонными мошенниками, имитирующими роботизированные звонки. Это яркий пример того, как злоумышленники используют доверие к автоматизированным системам", - отмечает эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230109/telefon-1843565712.html

https://ria.ru/20201224/gadzhety-1590201693.html

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общество, технологии, россия, лаборатория касперского