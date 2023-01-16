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Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам - РИА Новости, 16.01.2023
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Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам
Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам - РИА Новости, 16.01.2023
Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам
Каждый десятый россиянин дает имена личным и домашним устройствам, а половина опрошенных испытывает сочувствие к своим гаджетам, если они повреждаются,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:39
2023-01-16T14:39
общество
технологии
россия
лаборатория касперского
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каждый десятый россиянин дает имена личным и домашним устройствам, а половина опрошенных испытывает сочувствие к своим гаджетам, если они повреждаются, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского". "Каждый десятый житель России дает имена личным и домашним устройствам. Чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы. Таковы результаты опроса "Лаборатории Касперского", - говорится в сообщении. Отмечается, что многие обращаются с домашними устройствами как с одушевленными существами. "Например, просят снова начать работать, когда те ломаются. Так делают 42% опрошенных. Из них 68% разговаривают со смартфонами, 54% - с ноутбуками, 45% - с телевизорами, 22% - с электрическими чайниками и кофемашинами, а 16% - с роботами-пылесосами", - добавили в компании. Отмечается, что зачастую люди пользуются цифровыми устройствами много лет. Это покупки, которые играют важную роль в повседневной жизни. Неудивительно, что владельцы привыкают к ним. По данным компании, "половина опрошенных испытывает сочувствие к своим устройствам, если они повреждаются - падают или разбиваются". "Зачастую люди доверяют роботизированным системам и делятся с гаджетами самой разной информацией... В рамках другого эксперимента робот вовлекал людей в дружескую беседу, в результате ему удавалось выманивать самую разную информацию... Наверное, многие сталкивались с телефонными мошенниками, имитирующими роботизированные звонки. Это яркий пример того, как злоумышленники используют доверие к автоматизированным системам", - отмечает эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230109/telefon-1843565712.html
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общество, технологии, россия, лаборатория касперского
Общество, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского
14:39 16.01.2023
 
Каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам

Опрос Лаборатории Касперского: каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам

© Fotolia / Denys PrykhodovМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Fotolia / Denys Prykhodov
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каждый десятый россиянин дает имена личным и домашним устройствам, а половина опрошенных испытывает сочувствие к своим гаджетам, если они повреждаются, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
"Каждый десятый житель России дает имена личным и домашним устройствам. Чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы. Таковы результаты опроса "Лаборатории Касперского", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что многие обращаются с домашними устройствами как с одушевленными существами. "Например, просят снова начать работать, когда те ломаются. Так делают 42% опрошенных. Из них 68% разговаривают со смартфонами, 54% - с ноутбуками, 45% - с телевизорами, 22% - с электрическими чайниками и кофемашинами, а 16% - с роботами-пылесосами", - добавили в компании.
Отмечается, что зачастую люди пользуются цифровыми устройствами много лет. Это покупки, которые играют важную роль в повседневной жизни. Неудивительно, что владельцы привыкают к ним. По данным компании, "половина опрошенных испытывает сочувствие к своим устройствам, если они повреждаются - падают или разбиваются".
"Зачастую люди доверяют роботизированным системам и делятся с гаджетами самой разной информацией... В рамках другого эксперимента робот вовлекал людей в дружескую беседу, в результате ему удавалось выманивать самую разную информацию... Наверное, многие сталкивались с телефонными мошенниками, имитирующими роботизированные звонки. Это яркий пример того, как злоумышленники используют доверие к автоматизированным системам", - отмечает эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, слова которого приводятся в сообщении.
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