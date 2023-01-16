https://ria.ru/20230116/ii-1845241370.html

Чернышенко спрогнозировал рост российского рынка ИИ-технологий к 2030 году

Чернышенко спрогнозировал рост российского рынка ИИ-технологий к 2030 году - РИА Новости, 16.01.2023

Чернышенко спрогнозировал рост российского рынка ИИ-технологий к 2030 году

Более 52% крупных организаций в России внедряют в свою деятельность искусственный интеллект (ИИ), а объем данного рынка к 2030 году должен увеличится минимум... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:33

2023-01-16T16:33

2023-01-16T17:03

экономика

дмитрий чернышенко

россия

российский фонд прямых инвестиций

технологии

искусственный интеллект

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 52% крупных организаций в России внедряют в свою деятельность искусственный интеллект (ИИ), а объем данного рынка к 2030 году должен увеличится минимум вдвое - до 20 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Правительство РФ, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк и "Платформа Национальной технологической инициативы" (НТИ) подписали соглашение о намерениях в целях развития высокотехнологичного направления "Искусственный интеллект"."Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности. По оценкам разработчиков дорожной карты, вклад этой сферы в ВВП России к 2025 году может составить до 2%. В рамках дорожной карты запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объёма российского рынка ИИ-технологий – к 2030 году он должен быть не менее 20 млрд руб., то есть увеличится минимум в два раза", - заявил Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта. "Уверен, что дорожная карта станет ключевым инструментом по-настоящему партнёрской работы между правительством и лидерами рынка по широкомасштабному внедрению ИИ-технологий", - отметил Чернышенко.По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, соглашение содействует расширению российской научной, производственной и кадровой базы, созданию новых центров компетенций, росту инвестиций, в том числе, венчурных."Подписание этого соглашения укрепляет наше взаимодействие с правительством и задаёт параметры наших совместных усилий, конечным результатом которых должно стать массовое внедрение искусственного интеллекта в ключевых отраслях и получение соответствующих экономических эффектов", - отметил глава Сбербанка Герман Греф.В конце декабря представители российского бизнеса и правительства подписали соглашения о сотрудничестве по пяти дорожным картам высокотехнологичных направлений - "Современные и перспективные сети мобильной связи", "Новое индустриальное программное обеспечение", "Новое общесистемное программное обеспечение", "Квантовые коммуникации" и "Квантовые вычисления".Позднее в аппарате Чернышенко РИА Новости сообщили, что правительство и бизнес РФ подпишут дорожную карту по искусственному интеллекту после новогодних праздников.

https://ria.ru/20230111/ii-1844030211.html

https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html

https://ria.ru/20221230/ai-1842298261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, дмитрий чернышенко, россия, российский фонд прямых инвестиций, технологии, искусственный интеллект