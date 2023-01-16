https://ria.ru/20230116/gorlovka-1845094429.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 16.01.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:59

2023-01-16T09:59

2023-01-16T09:59

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины