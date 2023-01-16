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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 16.01.2023
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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:59
2023-01-16T09:59
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
09:59 16.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Горловку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Горловке в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Горловке в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Горловке в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 января, 15:55Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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