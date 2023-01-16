https://ria.ru/20230116/golmovskiy-1845076243.html
Украинские боевики обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
Украинские боевики обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские боевики обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T07:36
2023-01-16T07:36
2023-01-16T07:42
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
гольмовский
донецкая народная республика
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нато
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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845074357.html
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происшествия, россия, гольмовский, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
07:36 16.01.2023 (обновлено: 07:42 16.01.2023)
Украинские боевики обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР снарядами натовского калибра