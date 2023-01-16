https://ria.ru/20230116/golmovskiy-1845076243.html

Украинские боевики обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра

Украинские боевики обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра - РИА Новости, 16.01.2023

Украинские боевики обстреляли Гольмовский снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T07:36

2023-01-16T07:36

2023-01-16T07:42

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

гольмовский

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845074357.html

россия

гольмовский

донецкая народная республика

украина

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происшествия, россия, гольмовский, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато