https://ria.ru/20230116/gepard-1845076076.html

В ФРГ заявили, что проданные Катару СЗУ Gepard нужно передать Киеву

В ФРГ заявили, что проданные Катару СЗУ Gepard нужно передать Киеву - РИА Новости, 16.01.2023

В ФРГ заявили, что проданные Катару СЗУ Gepard нужно передать Киеву

Немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал "выкупить обратно" переданные ранее Катару 15 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, чтобы поставить их... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T07:33

2023-01-16T07:33

2023-01-16T07:33

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сергей лавров

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал "выкупить обратно" переданные ранее Катару 15 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, чтобы поставить их Украине. По его словам, необходимо "сделать все, что может способствовать победе Украины". Берлин за все время спецоперации РФ поставил Киеву 30 СЗУ Gepard.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230114/otstavka-1844825047.html

россия

украина

катар

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в мире, россия, украина, катар, сергей лавров, нато, хдс/хсс