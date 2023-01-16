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В ФРГ заявили, что проданные Катару СЗУ Gepard нужно передать Киеву
В ФРГ заявили, что проданные Катару СЗУ Gepard нужно передать Киеву - РИА Новости, 16.01.2023
В ФРГ заявили, что проданные Катару СЗУ Gepard нужно передать Киеву
Немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал "выкупить обратно" переданные ранее Катару 15 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, чтобы поставить их... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T07:33
2023-01-16T07:33
2023-01-16T07:33
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал "выкупить обратно" переданные ранее Катару 15 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, чтобы поставить их Украине. По его словам, необходимо "сделать все, что может способствовать победе Украины". Берлин за все время спецоперации РФ поставил Киеву 30 СЗУ Gepard.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230114/otstavka-1844825047.html
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в мире, россия, украина, катар, сергей лавров, нато, хдс/хсс
В мире, Россия, Украина, Катар, Сергей Лавров, НАТО, ХДС/ХСС
В ФРГ заявили, что проданные Катару СЗУ Gepard нужно передать Киеву
Депутат ФРГ Кизеветтер: нужно "выкупить назад" СЗУ Gepard у Катара для их поставки Киеву