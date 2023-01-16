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Экспорт российского газа в дальнее зарубежье может упасть, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2023
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Экспорт российского газа в дальнее зарубежье может упасть, заявил эксперт
Экспорт российского газа в дальнее зарубежье может упасть, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2023
Экспорт российского газа в дальнее зарубежье может упасть, заявил эксперт
Поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться на 30%, до уровня не более 70 миллиардов кубометров, сказал в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T07:17
2023-01-16T07:20
экономика
цены на нефть
сергей колобанов
александр новак
алексей миллер
китай
европа
турция
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться на 30%, до уровня не более 70 миллиардов кубометров, сказал в комментарии РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту – "Северному потоку" – и балансирующему – "Ямал – Европе", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении – по "Силе Сибири" – в Китай. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". "Суммарный экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2023 году может составить не более 70 миллиардов кубометров", – подсчитал Колобанов. Эксперт указывает, что в РФ соответствующая таможенная статистика с начала специальной военной операции не публикуется. Однако по оценкам, рассчитанным на основании "зеркальных" данных других стран, экспорт трубопроводного газа в Европу из России в 2022 году составил порядка 64 миллиардов кубометров, в Турцию – 13 миллиардов кубометров, в Китай – 16 миллиардов кубометров, уточнил аналитик. Собеседник агентства полагает, что в 2023 году поставки российского трубопроводного газа в Европу вряд ли составят больше 30 миллиардов кубометров – и это при условии сохранения текущего транзита через Украину и некоторого увеличения загрузки действующих мощностей "Турецкого потока". Рассчитывать на восстановление в этом году "Северного потока" или на запуск одной из веток "Северного потока 2" не стоит, прежде всего, по политическим причинам, считает Колобанов. Мощность "Голубого потока", по которому газ поставляется в Турцию для внутреннего потребления, в 2022 году использовалась примерно на 80%, и даже если рассчитывать, что в 2023 году будет достигнута максимальная загрузка (как в 2021 году), это позволит экспортировать в Турцию не более 16 миллиардов кубометров газа, добавил он. В Китай, по словам аналитика, может быть направлено порядка 23–24 миллиардов кубометров. Вице-премьер Александр Новак в конце предыдущего года говорил, что ключевым для России в поставках газа становится азиатское направление. Он отмечал, что диверсификация поставок будет осуществляться, в частности, за счет СПГ, а также трубопроводных поставок в Китай. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что в ближайшие 20 лет ожидается рост мирового потребления газа на 20%, при этом рост потребления в Китае обеспечит 40% всего мирового прироста.
https://ria.ru/20230116/otkaz-1845068817.html
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экономика, цены на нефть, сергей колобанов, александр новак, алексей миллер, китай, европа, турция, газпром, северный поток, турецкий поток, голубой поток
Экономика, Цены на нефть, Сергей Колобанов, Александр Новак, Алексей Миллер, Китай, Европа, Турция, Газпром, Северный поток, Турецкий поток, Голубой поток
07:17 16.01.2023 (обновлено: 07:20 16.01.2023)
 
Экспорт российского газа в дальнее зарубежье может упасть, заявил эксперт

Колобанов: экспорт российского газа в дальнее зарубежье может упасть на 30%

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться на 30%, до уровня не более 70 миллиардов кубометров, сказал в комментарии РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту – "Северному потоку" – и балансирующему – "Ямал – Европе", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении – по "Силе Сибири" – в Китай. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
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"Суммарный экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2023 году может составить не более 70 миллиардов кубометров", – подсчитал Колобанов.
Эксперт указывает, что в РФ соответствующая таможенная статистика с начала специальной военной операции не публикуется. Однако по оценкам, рассчитанным на основании "зеркальных" данных других стран, экспорт трубопроводного газа в Европу из России в 2022 году составил порядка 64 миллиардов кубометров, в Турцию – 13 миллиардов кубометров, в Китай – 16 миллиардов кубометров, уточнил аналитик.
Собеседник агентства полагает, что в 2023 году поставки российского трубопроводного газа в Европу вряд ли составят больше 30 миллиардов кубометров – и это при условии сохранения текущего транзита через Украину и некоторого увеличения загрузки действующих мощностей "Турецкого потока". Рассчитывать на восстановление в этом году "Северного потока" или на запуск одной из веток "Северного потока 2" не стоит, прежде всего, по политическим причинам, считает Колобанов.
Мощность "Голубого потока", по которому газ поставляется в Турцию для внутреннего потребления, в 2022 году использовалась примерно на 80%, и даже если рассчитывать, что в 2023 году будет достигнута максимальная загрузка (как в 2021 году), это позволит экспортировать в Турцию не более 16 миллиардов кубометров газа, добавил он. В Китай, по словам аналитика, может быть направлено порядка 23–24 миллиардов кубометров.
Вице-премьер Александр Новак в конце предыдущего года говорил, что ключевым для России в поставках газа становится азиатское направление. Он отмечал, что диверсификация поставок будет осуществляться, в частности, за счет СПГ, а также трубопроводных поставок в Китай. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что в ближайшие 20 лет ожидается рост мирового потребления газа на 20%, при этом рост потребления в Китае обеспечит 40% всего мирового прироста.
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ЭкономикаЦены на нефтьСергей КолобановАлександр НовакАлексей МиллерКитайЕвропаТурцияГазпромСеверный потокТурецкий потокГолубой поток
 
 
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