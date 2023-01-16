07:17 16.01.2023 (обновлено: 07:20 16.01.2023)
Экспорт российского газа в дальнее зарубежье может упасть, заявил эксперт
Колобанов: экспорт российского газа в дальнее зарубежье может упасть на 30%
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться на 30%, до уровня не более 70 миллиардов кубометров, сказал в комментарии РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту – "Северному потоку" – и балансирующему – "Ямал – Европе", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении – по "Силе Сибири" – в Китай. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
"Суммарный экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2023 году может составить не более 70 миллиардов кубометров", – подсчитал Колобанов.
Эксперт указывает, что в РФ соответствующая таможенная статистика с начала специальной военной операции не публикуется. Однако по оценкам, рассчитанным на основании "зеркальных" данных других стран, экспорт трубопроводного газа в Европу из России в 2022 году составил порядка 64 миллиардов кубометров, в Турцию – 13 миллиардов кубометров, в Китай – 16 миллиардов кубометров, уточнил аналитик.
Собеседник агентства полагает, что в 2023 году поставки российского трубопроводного газа в Европу вряд ли составят больше 30 миллиардов кубометров – и это при условии сохранения текущего транзита через Украину и некоторого увеличения загрузки действующих мощностей "Турецкого потока". Рассчитывать на восстановление в этом году "Северного потока" или на запуск одной из веток "Северного потока 2" не стоит, прежде всего, по политическим причинам, считает Колобанов.
Мощность "Голубого потока", по которому газ поставляется в Турцию для внутреннего потребления, в 2022 году использовалась примерно на 80%, и даже если рассчитывать, что в 2023 году будет достигнута максимальная загрузка (как в 2021 году), это позволит экспортировать в Турцию не более 16 миллиардов кубометров газа, добавил он. В Китай, по словам аналитика, может быть направлено порядка 23–24 миллиардов кубометров.
Вице-премьер Александр Новак в конце предыдущего года говорил, что ключевым для России в поставках газа становится азиатское направление. Он отмечал, что диверсификация поставок будет осуществляться, в частности, за счет СПГ, а также трубопроводных поставок в Китай. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что в ближайшие 20 лет ожидается рост мирового потребления газа на 20%, при этом рост потребления в Китае обеспечит 40% всего мирового прироста.