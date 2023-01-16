Рейтинг@Mail.ru
"Больше миллиона": Галич назвала сумму ежемесячных трат на персонал - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230116/galich-1845202973.html
"Больше миллиона": Галич назвала сумму ежемесячных трат на персонал
"Больше миллиона": Галич назвала сумму ежемесячных трат на персонал - РИА Новости, 16.01.2023
"Больше миллиона": Галич назвала сумму ежемесячных трат на персонал
Ида Галич рассказала о ежемесячных тратах на своих сотрудников. По словам блогера, она потратила более миллиона рублей на зарплаты. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:07
2023-01-16T15:07
шоубиз
ида галич
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749058164_162:0:3618:1944_1920x0_80_0_0_20c62512bf10a2934a32742ef305d044.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ида Галич рассказала о ежемесячных тратах на своих сотрудников. По словам блогера, она потратила более миллиона рублей на зарплаты. Кроме того, она призналась в трате около 500 тысяч рублей в месяц на услуги. Также она пожаловалась на необходимость много работать. Ранее артистка порадовала себя Rolls-Royce за 35 миллионов рублей. Однако она пожаловалась, что в машину не вместилось детское кресло.
https://ria.ru/20220912/galich-1816261320.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749058164_768:0:3360:1944_1920x0_80_0_0_56dace23f3e63c5110fb23f8eb476246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ида галич, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Ида Галич, Знаменитости, Шоу-бизнес
15:07 16.01.2023
 
"Больше миллиона": Галич назвала сумму ежемесячных трат на персонал

Блогер Ида Галич назвала сумму ежемесячных трат на персонал

© Скажи ГордеевойКадр из программы на YouTube-канале "Скажи Гордеевой"
Кадр из программы на YouTube-канале Скажи Гордеевой
© Скажи Гордеевой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ида Галич рассказала о ежемесячных тратах на своих сотрудников. По словам блогера, она потратила более миллиона рублей на зарплаты.

"Ежемесячный зарплатный фонд у меня немаленький – больше миллиона публей в месяц. Он включает стилиста, пиарщика, помощника и водителя. Далее идет проектная заработная плата. Здесь сумма всегда разная. Также есть сотрудники, которые получают процент от сделок", – поделилась знаменитость в своей соцсети.

Кроме того, она призналась в трате около 500 тысяч рублей в месяц на услуги.
"На домашние дела (няни, химчистка, клининг и т.д.) тратится в месяц более 500 тысяч рублей", – рассказала ведущая.
Также она пожаловалась на необходимость много работать.
"А вы спрашиваете, зачем это мадам Галич столько работает. На зарплаты", – заключила блогер.
Ранее артистка порадовала себя Rolls-Royce за 35 миллионов рублей. Однако она пожаловалась, что в машину не вместилось детское кресло.
Ида Галич - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября 2022, 17:35Шоубиз
Ида Галич показала провокационное фото
 
ШоубизИда ГаличЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала