https://ria.ru/20230116/galich-1845202973.html

"Больше миллиона": Галич назвала сумму ежемесячных трат на персонал

"Больше миллиона": Галич назвала сумму ежемесячных трат на персонал - РИА Новости, 16.01.2023

"Больше миллиона": Галич назвала сумму ежемесячных трат на персонал

Ида Галич рассказала о ежемесячных тратах на своих сотрудников. По словам блогера, она потратила более миллиона рублей на зарплаты. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:07

2023-01-16T15:07

2023-01-16T15:07

шоубиз

ида галич

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ида Галич рассказала о ежемесячных тратах на своих сотрудников. По словам блогера, она потратила более миллиона рублей на зарплаты. Кроме того, она призналась в трате около 500 тысяч рублей в месяц на услуги. Также она пожаловалась на необходимость много работать. Ранее артистка порадовала себя Rolls-Royce за 35 миллионов рублей. Однако она пожаловалась, что в машину не вместилось детское кресло.

https://ria.ru/20220912/galich-1816261320.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ида галич, знаменитости, шоу-бизнес