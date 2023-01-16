"Больше миллиона": Галич назвала сумму ежемесячных трат на персонал
Блогер Ида Галич назвала сумму ежемесячных трат на персонал
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ида Галич рассказала о ежемесячных тратах на своих сотрудников. По словам блогера, она потратила более миллиона рублей на зарплаты.
"Ежемесячный зарплатный фонд у меня немаленький – больше миллиона публей в месяц. Он включает стилиста, пиарщика, помощника и водителя. Далее идет проектная заработная плата. Здесь сумма всегда разная. Также есть сотрудники, которые получают процент от сделок", – поделилась знаменитость в своей соцсети.
Кроме того, она призналась в трате около 500 тысяч рублей в месяц на услуги.
"На домашние дела (няни, химчистка, клининг и т.д.) тратится в месяц более 500 тысяч рублей", – рассказала ведущая.
Также она пожаловалась на необходимость много работать.
"А вы спрашиваете, зачем это мадам Галич столько работает. На зарплаты", – заключила блогер.
Ранее артистка порадовала себя Rolls-Royce за 35 миллионов рублей. Однако она пожаловалась, что в машину не вместилось детское кресло.
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