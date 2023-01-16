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Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/front-1845293968.html
Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта
Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта - РИА Новости, 16.01.2023
Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта
Киев перебросил часть сил с участка фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:12
2023-01-16T19:57
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
киев
соледар
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Киев перебросил часть сил с участка фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, на этом участке линии соприкосновения остались некоторые части элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальной обороны. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: с осени там ожидают украинского наступления. Администрация региона в конце октября предполагала, что Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство проголосовавших высказалось за присоединение к стране. Владимир Путин 30 сентября прошлого года подписал с главой региона договор о принятии новых территорий.Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье. Как сообщил врио губернатора Евгений Балицкий, освобождение оставшейся территории региона может начаться весной.Операция российских войск по освобождению Соледара завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845186458.html
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владимир рогов, запорожская область, киев, соледар, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Киев, Соледар, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС
19:12 16.01.2023 (обновлено: 19:57 16.01.2023)
 
Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта

Рогов: Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта в район Соледара и Артемовска

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Киев перебросил часть сил с участка фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Режим (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского отвел часть войск с нашего направления, перебросив их на восточное направление, в район Соледара и Артемовска", — отметил собеседник агентства.

По его словам, на этом участке линии соприкосновения остались некоторые части элитных подразделений ВСУ, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальной обороны.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: с осени там ожидают украинского наступления. Администрация региона в конце октября предполагала, что Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
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Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье. Как сообщил врио губернатора Евгений Балицкий, освобождение оставшейся территории региона может начаться весной.
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Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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