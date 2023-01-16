https://ria.ru/20230116/face-1845190776.html

Москвичи выбрали русское название для системы оплаты Face Pay

Москвичи выбрали русское название для системы оплаты Face Pay - РИА Новости, 16.01.2023

Москвичи выбрали русское название для системы оплаты Face Pay

Москвичи выбрали русское название для сервиса оплаты проезда по биометрии в общественном транспорте Face Pay, с небольшим отрывом лидировал вариант "Система... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:21

2023-01-16T14:21

2023-01-16T19:13

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общественный транспорт

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Москвичи выбрали русское название для сервиса оплаты проезда по биометрии в общественном транспорте Face Pay, с небольшим отрывом лидировал вариант "Система биометрической оплаты", сообщается на сайте "Активный гражданин". Голосование по новому имени для сервиса Face Pay стартовало осенью прошлого года. Москвичи могли проголосовать за варианты: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик" и "Это должны решать специалисты". "Всего проголосовало граждан: 195 485. Распределение ответов: 21% — "Система биометрической оплаты", 19% — "Оплати улыбкой", по 15% — "Лицо Москвы", "Облик" и "Это должны решать специалисты" и 14% — "Оплати взглядом", — сообщается на странице голосования. Face Pay — способ полностью бесконтактной оплаты проезда. Чтобы использовать сервис, нужно пройти регистрацию в приложении "Метро Москвы"‎, добавить фотографию лица, "Тройку" и данные банковской карты со средствами для оплаты проезда в свой аккаунт. Для оплаты с помощью сервиса пассажиру нужно встать на специальный черный стикер перед турникетом и посмотреть в установленную на нем камеру. Створки откроются, а деньги за проезд автоматически спишутся с привязанной банковской карты. Бесконтактный способ оплаты проезда Face Pay действует на всех станциях метро с октября 2021 года, а в сентябре 2022-го сервис появился еще и на всем Московском центральном кольце. В планах — внедрить Face Pay для пассажиров регулярных речных маршрутов, наземного транспорта, аэроэкспрессов и Московских центральных диаметров.

https://ria.ru/20230111/biometriya-1844100327.html

https://ria.ru/20221111/vtb-1830721011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, общество, транспорт, общественный транспорт