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Москвичи выбрали русское название для системы оплаты Face Pay - РИА Новости, 16.01.2023
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Москвичи выбрали русское название для системы оплаты Face Pay
Москвичи выбрали русское название для системы оплаты Face Pay - РИА Новости, 16.01.2023
Москвичи выбрали русское название для системы оплаты Face Pay
Москвичи выбрали русское название для сервиса оплаты проезда по биометрии в общественном транспорте Face Pay, с небольшим отрывом лидировал вариант "Система... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:21
2023-01-16T19:13
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россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Москвичи выбрали русское название для сервиса оплаты проезда по биометрии в общественном транспорте Face Pay, с небольшим отрывом лидировал вариант "Система биометрической оплаты", сообщается на сайте "Активный гражданин". Голосование по новому имени для сервиса Face Pay стартовало осенью прошлого года. Москвичи могли проголосовать за варианты: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик" и "Это должны решать специалисты". "Всего проголосовало граждан: 195 485. Распределение ответов: 21% — "Система биометрической оплаты", 19% — "Оплати улыбкой", по 15% — "Лицо Москвы", "Облик" и "Это должны решать специалисты" и 14% — "Оплати взглядом", — сообщается на странице голосования. Face Pay — способ полностью бесконтактной оплаты проезда. Чтобы использовать сервис, нужно пройти регистрацию в приложении "Метро Москвы"‎, добавить фотографию лица, "Тройку" и данные банковской карты со средствами для оплаты проезда в свой аккаунт. Для оплаты с помощью сервиса пассажиру нужно встать на специальный черный стикер перед турникетом и посмотреть в установленную на нем камеру. Створки откроются, а деньги за проезд автоматически спишутся с привязанной банковской карты. Бесконтактный способ оплаты проезда Face Pay действует на всех станциях метро с октября 2021 года, а в сентябре 2022-го сервис появился еще и на всем Московском центральном кольце. В планах — внедрить Face Pay для пассажиров регулярных речных маршрутов, наземного транспорта, аэроэкспрессов и Московских центральных диаметров.
https://ria.ru/20230111/biometriya-1844100327.html
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москва, россия, общество, транспорт, общественный транспорт
Москва, Россия, Общество, Транспорт, Общественный транспорт
14:21 16.01.2023 (обновлено: 19:13 16.01.2023)
 
Москвичи выбрали русское название для системы оплаты Face Pay

В Москве сервис для оплаты проезда Face Pay переименуют в "Систему биометрической оплаты"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Москвичи выбрали русское название для сервиса оплаты проезда по биометрии в общественном транспорте Face Pay, с небольшим отрывом лидировал вариант "Система биометрической оплаты", сообщается на сайте "Активный гражданин".
Голосование по новому имени для сервиса Face Pay стартовало осенью прошлого года. Москвичи могли проголосовать за варианты: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик" и "Это должны решать специалисты".
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"Всего проголосовало граждан: 195 485. Распределение ответов: 21% — "Система биометрической оплаты", 19% — "Оплати улыбкой", по 15% — "Лицо Москвы", "Облик" и "Это должны решать специалисты" и 14% — "Оплати взглядом", — сообщается на странице голосования.
Face Pay — способ полностью бесконтактной оплаты проезда. Чтобы использовать сервис, нужно пройти регистрацию в приложении "Метро Москвы"‎, добавить фотографию лица, "Тройку" и данные банковской карты со средствами для оплаты проезда в свой аккаунт. Для оплаты с помощью сервиса пассажиру нужно встать на специальный черный стикер перед турникетом и посмотреть в установленную на нем камеру. Створки откроются, а деньги за проезд автоматически спишутся с привязанной банковской карты.
Бесконтактный способ оплаты проезда Face Pay действует на всех станциях метро с октября 2021 года, а в сентябре 2022-го сервис появился еще и на всем Московском центральном кольце. В планах — внедрить Face Pay для пассажиров регулярных речных маршрутов, наземного транспорта, аэроэкспрессов и Московских центральных диаметров.
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