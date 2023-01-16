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Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро - РИА Новости, 16.01.2023
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Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро
Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро - РИА Новости, 16.01.2023
Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро
Еврокомиссия (ЕК) сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:49
2023-01-16T14:49
хорватия
еврокомиссия
в мире
евро
евросоюз
валюта
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро. В последние дни двойного обращения евро и прежней национальной валюты страны куны практически все платежи производились в евро, отмечается в нем. Хорватия с 1 января 2023 года стала двадцатым членом еврозоны. В это объединение входят только страны ЕС, среди которых и крупнейшие экономики союза. При этом евро используется не только в еврозоне - например, оно является валютой соседней с Хорватией Черногории, которая не входит ни в состав ЕС, ни в еврозону. Евро должен был постепенно заменит хорватскую куну: две валюты должны были использоваться одновременно в течение двух недель. Также был предусмотрен режим обмена куны на евро по определенному курсу и с определенными дедлайнами и условиями. Например, обмен банкнот и монет кун в коммерческих банках будет возможен до 31 декабря 2023 года.
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хорватия, еврокомиссия, в мире, евро, евросоюз, валюта
Хорватия, Еврокомиссия, В мире, евро, Евросоюз, Валюта
14:49 16.01.2023
 
Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро

Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро с нацвалюты куна

© Flickr / ahenobarbusФлаг Хорватии
Флаг Хорватии - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Flickr / ahenobarbus
Флаг Хорватии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро.
"Переход на евро в Хорватии успешно окончен", - говорится в Twitter Еврокомиссии по экономике и финансам ЕС.
В последние дни двойного обращения евро и прежней национальной валюты страны куны практически все платежи производились в евро, отмечается в нем.
Хорватия с 1 января 2023 года стала двадцатым членом еврозоны. В это объединение входят только страны ЕС, среди которых и крупнейшие экономики союза. При этом евро используется не только в еврозоне - например, оно является валютой соседней с Хорватией Черногории, которая не входит ни в состав ЕС, ни в еврозону.
Евро должен был постепенно заменит хорватскую куну: две валюты должны были использоваться одновременно в течение двух недель. Также был предусмотрен режим обмена куны на евро по определенному курсу и с определенными дедлайнами и условиями. Например, обмен банкнот и монет кун в коммерческих банках будет возможен до 31 декабря 2023 года.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 15:18
Премьер Польши предостерег от перехода страны на евро
 
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