https://ria.ru/20230116/evro-1845199557.html

Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро

Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро - РИА Новости, 16.01.2023

Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро

Еврокомиссия (ЕК) сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:49

2023-01-16T14:49

2023-01-16T14:49

хорватия

еврокомиссия

в мире

евро

евросоюз

валюта

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро. В последние дни двойного обращения евро и прежней национальной валюты страны куны практически все платежи производились в евро, отмечается в нем. Хорватия с 1 января 2023 года стала двадцатым членом еврозоны. В это объединение входят только страны ЕС, среди которых и крупнейшие экономики союза. При этом евро используется не только в еврозоне - например, оно является валютой соседней с Хорватией Черногории, которая не входит ни в состав ЕС, ни в еврозону. Евро должен был постепенно заменит хорватскую куну: две валюты должны были использоваться одновременно в течение двух недель. Также был предусмотрен режим обмена куны на евро по определенному курсу и с определенными дедлайнами и условиями. Например, обмен банкнот и монет кун в коммерческих банках будет возможен до 31 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20230110/evro-1843914175.html

хорватия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

хорватия, еврокомиссия, в мире, евро, евросоюз, валюта