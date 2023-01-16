https://ria.ru/20230116/emigranty-1844741022.html

У них так не принято: что мешает русским прижиться за границей

У них так не принято: что мешает русским прижиться за границей - РИА Новости, 16.01.2023

У них так не принято: что мешает русским прижиться за границей

В прошлом году из страны выехали свыше десяти миллионов человек, большинство — туристы. В 2021-м — почти столько же, но в 2022-м у сотни тысяч россиян не было... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:02

мобилизация

грузия

узбекистан

черногория

переезд

спецоперация

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Валерий Пастухов. В прошлом году из страны выехали свыше десяти миллионов человек, большинство — туристы. В 2021-м — почти столько же, но в 2022-м у сотни тысяч россиян не было намерения вернуться. Однако вскоре эмигранты потянулись на родину. Почему многие не смогли обосноваться за границей — выясняло РИА Новости.Новая работа или переездВесной 2022-го Россию отключили от международных платежных систем, возникли проблемы с иностранным программным обеспечением. Это сказалось на многих компаниях — особенно в сфере IT. Одни закрылись, другие решились на переезд. Сотрудников поставили перед выбором: остаться на родине без работы или покинуть страну.Антон Павлов был тестировщиком в филиале компании, разрабатывающей мобильные приложения. Основной офис — в США. После февраля 2022-го инвестиции в российский бизнес рухнули. Сотрудников стали сокращать. Оставшимся предложили открывать ИП и терять в зарплате или переезжать. На раздумье дали неделю.Прямых рейсов не было ни до Подгорицы, ни до Тивата. Антон взял билеты до Владикавказа. Двое суток провел в многокилометровой пробке на КПП "Верхний Ларс" и наконец оказался в Грузии. Там его на пару дней приютили знакомые, которые давно эмигрировали из России.Ближайшим рейсом Антон вылетел в Черногорию."Началась депрессия. Денег на жизнь едва хватает"Первые дни море, горы и вечно плюсовая температура вызывали восторг. А потом о себе напомнили бытовые вопросы. Гостиницу компания оплатила лишь на первые несколько дней. Пришлось искать крышу над головой.Из-за наплыва эмигрантов цены на недвижимость взлетели в несколько раз. Однокомнатная квартира в Будве обошлась Павлову в 450 евро. К расходам добавились коммуналка и туристический сбор.В декабре Павлов все же получил вид на жительство, но вопрос с картой это не решило. Увидев русский паспорт, отказывались открывать счет, ссылаясь на "внутренние правила". В единственном банке, который продолжал работать с гражданами России, запись была на месяц вперед.Прожив в Черногории четыре месяца, Антон понял, что все больше уходит в минус.“Началась депрессия. Денег на жизнь едва хватает, ты один в чужой стране — ни друзей, ни близких. Понял, что пора искать новую работу, но уже в России. Всей этой беготни я больше не хотел. Если в кармане нет хотя бы тысячи евро, за границей ты никому не нужен. В январе я вернулся домой”."Это не мое. В России у меня дом, семья"Множество российских компаний быстро адаптировались к санкциям. Куда сложнее было справиться с текучкой кадров — сотрудники стали уезжать за границу, чтобы избежать мобилизации.Чтобы не лишиться коллектива, некоторые компании разрешили сотрудникам перейти на удаленку.“С первых дней мобилизации ко мне ежедневно приходили мама, сестра — плакали, просили уехать, — вспоминает Александр Белов, глава отдела информационной безопасности крупной российской компании. — В итоге поддался уговорам. Возможно, струсил, возможно, понимал, что только я несу ответственность за близких, и, если меня не будет, никто их финансово не поддержит”.Начальство позволило перейти на удаленку, и он решил уехать в Узбекистан.Огромных затрат потребовала оплата жилья. Даже на окраине города цены на аренду уже приблизились к московским.“Большинство переехавших за границу — с доходом выше среднего. Они задавали планку, даже не пытаясь экономить. Квартира, которую я снимал, раньше стоила 150 долларов. Я платил 450, и это мне еще повезло”.Привыкнуть к новой культуре оказалось непросто. “В октябре было больше 30 градусов. Я ехал в метро, и все странно на меня смотрели. Потом спросил у местного знакомого, в чем дело. Он сразу сказал: "Ты, поди, в шортах был?" Оказалось, у узбеков так ходить не принято. В крайнем случае — спортивные штаны".Освоиться с местными традициям со временем удалось, но почувствовать себя как дома Александр так и не смог. И через два с половиной месяца вернулся на родину.“Ташкент — красивый город. Вкусная кухня. И люди прекрасные — я завел немало друзей. Отличная страна для отпуска, но это не мое. В России у меня дом, семья”."Очень раздражало. Я просто не мог работать"Столько же продержался за границей и Николай Гринов. В сентябре уехал в отпуск в Грузию. Узнав о мобилизации, решил не возвращаться. Компания согласилась сотрудничать с айтишником в удаленном формате.Гринов выбрал самый туристический город — Батуми. Многие там говорили на русском и лояльно относились к приезжим. Однако вскоре выяснилось, что отдыхать в Грузии все же намного комфортнее, чем постоянно жить и работать.Еще одна проблема — уровень медицины. У Гринова есть определенные проблемы со здоровьем, и в Грузии ему ничем помочь не могли. Пришлось ехать в Турцию. Проделывать такие туры на постоянной основе он не захотел. Решил вернуться в Россию.

https://ria.ru/20220724/ekonomika-1804314819.html

грузия

узбекистан

черногория

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мобилизация, грузия, узбекистан, черногория, переезд, спецоперация