https://ria.ru/20230116/ekstraditsiya-1845332504.html
Задержанный в Милане Артем Усс выступил против экстрадиции в США
Задержанный в Милане Артем Усс выступил против экстрадиции в США - РИА Новости, 16.01.2023
Задержанный в Милане Артем Усс выступил против экстрадиции в США
Задержанный в Милане сын красноярского губернатора Артем Усс на судебном заседании в понедельник выступил против экстрадиции в США, по чьему мандату он был... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:54
2023-01-16T23:54
2023-01-16T23:55
в мире
артем усс
милан
италия
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РИМ, 16 янв - РИА Новости. Задержанный в Милане сын красноярского губернатора Артем Усс на судебном заседании в понедельник выступил против экстрадиции в США, по чьему мандату он был арестован в Италии, сообщила газета la Repubblica. Одновременно предприниматель выразил желание быть выданным России, где он обвиняется в отмывании денежных средств. В начале декабря Усс был переведен под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда. За неделю до этого Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета. В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он содержался в тюрьме северного города Бусто-Арсицио. В США ему грозит 30-летнее заключение. Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. Позже прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии. Как отмечает la Repubblica, нынешние заседания посвящены исключительно экстрадиции в США. По мнению защиты 40-летнего россиянина, в случае выдачи в США Усс-младший будет подвергнут дискриминации в заключении, а затем может быть использован для обмена заключёнными с Россией. Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступал с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США. Россия также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Генконсул РФ в Милане сообщил РИА Новости, что документы российской стороны уже переданы в минюст Италии.
https://ria.ru/20221202/assanzh-1836002003.html
https://ria.ru/20220729/vinnik-1805897889.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, артем усс, милан, италия
В мире, Артем Усс, Милан, Италия
23:54 16.01.2023 (обновлено: 23:55 16.01.2023)
Задержанный в Милане Артем Усс выступил против экстрадиции в США
Задержанный в Милане сын красноярского губернатора Усс выступил против экстрадиции в США
РИМ, 16 янв - РИА Новости.
Задержанный в Милане сын красноярского губернатора Артем Усс на судебном заседании в понедельник выступил против экстрадиции в США, по чьему мандату он был арестован в Италии, сообщила газета la Repubblica
.
Одновременно предприниматель выразил желание быть выданным России, где он обвиняется в отмывании денежных средств.
В начале декабря Усс был переведен под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда. За неделю до этого Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета.
В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он содержался в тюрьме северного города Бусто-Арсицио. В США ему грозит 30-летнее заключение.
Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. Позже прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии. Как отмечает la Repubblica, нынешние заседания посвящены исключительно экстрадиции в США.
По мнению защиты 40-летнего россиянина, в случае выдачи в США Усс-младший будет подвергнут дискриминации в заключении, а затем может быть использован для обмена заключёнными с Россией.
Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступал с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США.
Россия также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Генконсул РФ в Милане сообщил РИА Новости, что документы российской стороны уже переданы в минюст Италии
.