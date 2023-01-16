https://ria.ru/20230116/dtp-1845303051.html
В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие
В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.01.2023
В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие
В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, предварительно, пострадали четыре человека, сообщила прокуратура Калужской области. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:55
2023-01-16T19:55
2023-01-16T19:55
происшествия
авто
калуга
калужская область
киров
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, предварительно, пострадали четыре человека, сообщила прокуратура Калужской области. "По предварительной информации, водитель маршрутного такси потерял сознание и совершил столкновение с восемью автомобилями. Пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Авария произошла на улице Кирова. Прокуратура информирует, что по факту ДТП организована проверка.
https://ria.ru/20230116/avariya-1845202171.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, калуга, калужская область, киров
Происшествия, Авто, Калуга, Калужская область, Киров
В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие
В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, пострадали четыре человека