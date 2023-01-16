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В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.01.2023
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В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие
В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.01.2023
В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие
В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, предварительно, пострадали четыре человека, сообщила прокуратура Калужской области. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:55
2023-01-16T19:55
происшествия
авто
калуга
калужская область
киров
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, предварительно, пострадали четыре человека, сообщила прокуратура Калужской области. "По предварительной информации, водитель маршрутного такси потерял сознание и совершил столкновение с восемью автомобилями. Пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Авария произошла на улице Кирова. Прокуратура информирует, что по факту ДТП организована проверка.
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калуга
калужская область
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происшествия, авто, калуга, калужская область, киров
Происшествия, Авто, Калуга, Калужская область, Киров
19:55 16.01.2023
 
В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие

В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, пострадали четыре человека

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, предварительно, пострадали четыре человека, сообщила прокуратура Калужской области.
"По предварительной информации, водитель маршрутного такси потерял сознание и совершил столкновение с восемью автомобилями. Пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Авария произошла на улице Кирова. Прокуратура информирует, что по факту ДТП организована проверка.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 14:56
На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом
 
ПроисшествияАвтоКалугаКалужская областьКиров
 
 
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