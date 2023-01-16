https://ria.ru/20230116/dtp-1845303051.html

В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие

В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.01.2023

В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, есть пострадавшие

В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, предварительно, пострадали четыре человека, сообщила прокуратура Калужской области. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:55

2023-01-16T19:55

2023-01-16T19:55

происшествия

авто

калуга

калужская область

киров

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Калуге столкнулись маршрутка и восемь автомобилей, предварительно, пострадали четыре человека, сообщила прокуратура Калужской области. "По предварительной информации, водитель маршрутного такси потерял сознание и совершил столкновение с восемью автомобилями. Пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Авария произошла на улице Кирова. Прокуратура информирует, что по факту ДТП организована проверка.

https://ria.ru/20230116/avariya-1845202171.html

калуга

калужская область

киров

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, калуга, калужская область, киров