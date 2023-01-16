https://ria.ru/20230116/draka-1845200425.html

В Омской области на рабочей встрече подрались два чиновника

В Омской области на рабочей встрече подрались два чиновника - РИА Новости, 16.01.2023

В Омской области на рабочей встрече подрались два чиновника

Рабочая встреча чиновников в деревне Киселево Омской области закончилась дракой между главой Знаменского сельского поселения Геннадием Андреевым и главой... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:53

2023-01-16T14:53

2023-01-16T14:53

происшествия

знаменский район

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ОМСК, 16 янв - РИА Новости. Рабочая встреча чиновников в деревне Киселево Омской области закончилась дракой между главой Знаменского сельского поселения Геннадием Андреевым и главой Знаменского района Сергеем Максимовым, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. Конфликт произошел на встрече с жителями деревни, где обсуждались благоустройство церкви и ремонт водонапорной башни, поскольку на тот момент в деревне четверо суток не было воды. По словам свидетелей, 47-летний Максимов дважды ударил 63-летнего Андреева, которому после этого потребовалась госпитализация, отметили в СУСК. "По предварительным данным, между ними произошел словесный конфликт. Максимов нанес несколько ударов по голове главе сельского поселения Андрееву. Через некоторое время его отвезли в больницу. Будет проведена медэкспертиза, чтобы установить тяжесть повреждений. Организована проверка по данному инциденту", - пояснили в пресс-службе следственного управления. Источники в областном минздраве сообщили РИА Новости, что у мужчины диагностировали сотрясение мозга.

https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836706251.html

https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841845814.html

знаменский район

омская область

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происшествия, знаменский район, омская область, следственный комитет россии (ск рф), россия