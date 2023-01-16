Рейтинг@Mail.ru
На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/draka-1845144978.html
На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба
На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба - РИА Новости, 16.01.2023
На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба
Охранники ночного клуба в городе Каменск-Уральский Свердловской области подрались с посетителями, которые хотели пройти в заведение без билетов, сообщил РИА... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:35
2023-01-16T12:35
каменск-уральский
происшествия
валерий горелых
свердловская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Охранники ночного клуба в городе Каменск-Уральский Свердловской области подрались с посетителями, которые хотели пройти в заведение без билетов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее местные СМИ опубликовали видео, на котором охранники на улице около клуба в Каменске-Уральском избивают молодых людей, которые лежат на земле. "В территориальный отдел полиции поступило два сообщения из травмопункта, так как медики обязаны информировать полицию в таких случаях. Заявление на данный момент написал один молодой человек. Госпитализация никому не потребовалась из участников конфликта", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по одной из версий, молодые люди намеревались пройти в заведение для того, чтобы посмотреть, стоит ли там отдыхать. В свою очередь охрана требовала входные билеты, из-за чего произошла ссора, переросшая в драку. По факту произошедшего служба участковых уполномоченных проводит проверку, добавил Горелых.
https://ria.ru/20230112/kiy-1844364009.html
https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841845814.html
каменск-уральский
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каменск-уральский, происшествия, валерий горелых, свердловская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Каменск-Уральский, Происшествия, Валерий Горелых, Свердловская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:35 16.01.2023
 
На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба

В Каменске-Уральском Свердловской области охранники ночного клуба подрались с посетителями

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Охранники ночного клуба в городе Каменск-Уральский Свердловской области подрались с посетителями, которые хотели пройти в заведение без билетов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местные СМИ опубликовали видео, на котором охранники на улице около клуба в Каменске-Уральском избивают молодых людей, которые лежат на земле.
Сауна - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 12:47
В московской сауне мужчина заколол приятеля кием
"В территориальный отдел полиции поступило два сообщения из травмопункта, так как медики обязаны информировать полицию в таких случаях. Заявление на данный момент написал один молодой человек. Госпитализация никому не потребовалась из участников конфликта", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по одной из версий, молодые люди намеревались пройти в заведение для того, чтобы посмотреть, стоит ли там отдыхать. В свою очередь охрана требовала входные билеты, из-за чего произошла ссора, переросшая в драку.
По факту произошедшего служба участковых уполномоченных проводит проверку, добавил Горелых.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 11:27
В Челябинской области мобилизованный убил сослуживца в пьяной драке
 
Каменск-УральскийПроисшествияВалерий ГорелыхСвердловская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала