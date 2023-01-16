https://ria.ru/20230116/draka-1845144978.html

На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба

На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба - РИА Новости, 16.01.2023

На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба

Охранники ночного клуба в городе Каменск-Уральский Свердловской области подрались с посетителями, которые хотели пройти в заведение без билетов, сообщил РИА... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:35

2023-01-16T12:35

2023-01-16T12:35

каменск-уральский

происшествия

валерий горелых

свердловская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Охранники ночного клуба в городе Каменск-Уральский Свердловской области подрались с посетителями, которые хотели пройти в заведение без билетов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее местные СМИ опубликовали видео, на котором охранники на улице около клуба в Каменске-Уральском избивают молодых людей, которые лежат на земле. "В территориальный отдел полиции поступило два сообщения из травмопункта, так как медики обязаны информировать полицию в таких случаях. Заявление на данный момент написал один молодой человек. Госпитализация никому не потребовалась из участников конфликта", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по одной из версий, молодые люди намеревались пройти в заведение для того, чтобы посмотреть, стоит ли там отдыхать. В свою очередь охрана требовала входные билеты, из-за чего произошла ссора, переросшая в драку. По факту произошедшего служба участковых уполномоченных проводит проверку, добавил Горелых.

https://ria.ru/20230112/kiy-1844364009.html

https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841845814.html

каменск-уральский

свердловская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

каменск-уральский, происшествия, валерий горелых, свердловская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)