https://ria.ru/20230116/draka-1845144978.html
На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба
На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба - РИА Новости, 16.01.2023
На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба
Охранники ночного клуба в городе Каменск-Уральский Свердловской области подрались с посетителями, которые хотели пройти в заведение без билетов, сообщил РИА... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:35
2023-01-16T12:35
2023-01-16T12:35
каменск-уральский
происшествия
валерий горелых
свердловская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Охранники ночного клуба в городе Каменск-Уральский Свердловской области подрались с посетителями, которые хотели пройти в заведение без билетов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее местные СМИ опубликовали видео, на котором охранники на улице около клуба в Каменске-Уральском избивают молодых людей, которые лежат на земле. "В территориальный отдел полиции поступило два сообщения из травмопункта, так как медики обязаны информировать полицию в таких случаях. Заявление на данный момент написал один молодой человек. Госпитализация никому не потребовалась из участников конфликта", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по одной из версий, молодые люди намеревались пройти в заведение для того, чтобы посмотреть, стоит ли там отдыхать. В свою очередь охрана требовала входные билеты, из-за чего произошла ссора, переросшая в драку. По факту произошедшего служба участковых уполномоченных проводит проверку, добавил Горелых.
https://ria.ru/20230112/kiy-1844364009.html
https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841845814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каменск-уральский, происшествия, валерий горелых, свердловская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Каменск-Уральский, Происшествия, Валерий Горелых, Свердловская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Урале охранники подрались с посетителями ночного клуба
В Каменске-Уральском Свердловской области охранники ночного клуба подрались с посетителями
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Охранники ночного клуба в городе Каменск-Уральский Свердловской области подрались с посетителями, которые хотели пройти в заведение без билетов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местные СМИ опубликовали видео, на котором охранники на улице около клуба в Каменске-Уральском избивают молодых людей, которые лежат на земле.
"В территориальный отдел полиции поступило два сообщения из травмопункта, так как медики обязаны информировать полицию в таких случаях. Заявление на данный момент написал один молодой человек. Госпитализация никому не потребовалась из участников конфликта", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по одной из версий, молодые люди намеревались пройти в заведение для того, чтобы посмотреть, стоит ли там отдыхать. В свою очередь охрана требовала входные билеты, из-за чего произошла ссора, переросшая в драку.
По факту произошедшего служба участковых уполномоченных проводит проверку, добавил Горелых.