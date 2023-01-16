https://ria.ru/20230116/donetsk-1845327309.html
В Донецке из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины
В Донецке из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины - РИА Новости, 16.01.2023
В Донецке из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины
Тело мужчины извлекли из-под завалов обрушившегося вследствие обстрела со стороны украинских войск здания ТЦ в Калининском районе Донецка, сообщает МЧС Донецкой РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:35
2023-01-16T22:35
2023-01-16T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
калининский район
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Тело мужчины извлекли из-под завалов обрушившегося вследствие обстрела со стороны украинских войск здания ТЦ в Калининском районе Донецка, сообщает МЧС Донецкой Народной Республики. Отмечается, что для работ по ликвидации последствий обрушения привлечены 20 единиц техники и более 60 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, калининский район, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК
В Донецке из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины
МЧС ДНР: из-под завалов в Калининском районе Донецка извлекли тело погибшего мужчины