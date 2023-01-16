https://ria.ru/20230116/donetsk-1845327309.html

В Донецке из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины

В Донецке из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины - РИА Новости, 16.01.2023

В Донецке из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины

Тело мужчины извлекли из-под завалов обрушившегося вследствие обстрела со стороны украинских войск здания ТЦ в Калининском районе Донецка, сообщает МЧС Донецкой РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:35

2023-01-16T22:35

2023-01-16T22:35

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

калининский район

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Тело мужчины извлекли из-под завалов обрушившегося вследствие обстрела со стороны украинских войск здания ТЦ в Калининском районе Донецка, сообщает МЧС Донецкой Народной Республики. Отмечается, что для работ по ликвидации последствий обрушения привлечены 20 единиц техники и более 60 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, калининский район, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк