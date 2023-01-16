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В Донецке решили не устанавливать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
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В Донецке решили не устанавливать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ
В Донецке решили не устанавливать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
В Донецке решили не устанавливать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ
Места для крещенских купаний не будут оборудованы в Донецке в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:13
2023-01-16T15:21
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
россия
крещение господне
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Места для крещенских купаний не будут оборудованы в Донецке в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин."Информируем вас о том, что в связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения религиозного обряда омовения на водных объектах города Донецка оборудованы не будут", - написал он в своем Telegram-канале.В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что из-за участившихся обстрелов места для крещенских купаний в городе оборудованы не будут.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
https://ria.ru/20230116/kreschenie-1845165686.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, россия, крещение господне
Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Крещение Господне
13:13 16.01.2023 (обновлено: 15:21 16.01.2023)
 
В Донецке решили не устанавливать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ

Кулемзин: крещенские купели не будут оборудованы в Донецке из-за постоянных обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Места для крещенских купаний не будут оборудованы в Донецке в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин.
"Информируем вас о том, что в связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения религиозного обряда омовения на водных объектах города Донецка оборудованы не будут", - написал он в своем Telegram-канале.
В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что из-за участившихся обстрелов места для крещенских купаний в городе оборудованы не будут.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 13:13Религия
Песков не ответил, планирует ли Путин окунаться в купель на Крещение
 
Алексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрещение Господне
 
 
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