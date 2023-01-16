https://ria.ru/20230116/donetsk-1845165842.html

В Донецке решили не устанавливать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ

В Донецке решили не устанавливать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023

В Донецке решили не устанавливать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ

Места для крещенских купаний не будут оборудованы в Донецке в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:13

2023-01-16T13:13

2023-01-16T15:21

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

россия

крещение господне

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Места для крещенских купаний не будут оборудованы в Донецке в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр столицы Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин."Информируем вас о том, что в связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских боевиков места для проведения религиозного обряда омовения на водных объектах города Донецка оборудованы не будут", - написал он в своем Telegram-канале.В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что из-за участившихся обстрелов места для крещенских купаний в городе оборудованы не будут.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

https://ria.ru/20230116/kreschenie-1845165686.html

донецк

донецкая народная республика

россия

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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, россия, крещение господне