https://ria.ru/20230116/donetsk-1845147377.html

Четыре района Донецка находятся под обстрелами, работает система ПВО

Четыре района Донецка находятся под обстрелами, работает система ПВО - РИА Новости, 16.01.2023

Четыре района Донецка находятся под обстрелами, работает система ПВО

Четыре района Донецка в настоящее время находятся под массированным обстрелом украинских войск, работает система ПВО, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:40

2023-01-16T12:40

2023-01-16T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

украина

безопасность

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845224873_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2b56a20c9348ca138e2369c78318c5f.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Четыре района Донецка в настоящее время находятся под массированным обстрелом украинских войск, работает система ПВО, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Обстрелы не прекращаются. В настоящую минуту под обстрелом находятся четыре района города Донецка", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".Под обстрелом, уточнил он, Ленинский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы."Система ПВО работает постоянно, но массированные обстрелы со стороны украинских боевиков, к сожалению, не прекращаются пока. Разрушения довольно значительные, потому что используется тяжелая артиллерия" - добавил он.

https://ria.ru/20230116/bpla-1845148735.html

донецк

украина

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Кровати закачались, дом встяхнуло" – жительница Донецка о массированном обстреле города Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате украинского обстрела Калининского района Донецка, сообщил офицер Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский. 2023-01-16T12:40 true PT2M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, украина, безопасность, алексей кулемзин (донецк), петровский район