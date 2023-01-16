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Украинские войска обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:04
2023-01-16T12:04
2023-01-16T12:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в понедельник неоднократно обстреляли Донецк, в том числе из РСЗО.В результате обстрела Калининского района повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината, в здание ликеро-водочного завода и два жилых дома. Офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что два человека погибли, еще четверо пострадали.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс
12:04 16.01.2023 (обновлено: 12:11 16.01.2023)
Украинские войска обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО