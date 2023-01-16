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Украинские войска обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка - РИА Новости, 16.01.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:04

2023-01-16T12:04

2023-01-16T12:11

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в понедельник неоднократно обстреляли Донецк, в том числе из РСЗО.В результате обстрела Калининского района повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината, в здание ликеро-водочного завода и два жилых дома. Офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский сообщал, что два человека погибли, еще четверо пострадали.

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донбасс