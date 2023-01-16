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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку натовскими снарядами - РИА Новости, 16.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и поселок Еленовка, за 10 минут выпустив в общей сложности семь снарядов натовского калибра... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:44

2023-01-16T11:44

2023-01-16T13:07

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и поселок Еленовка, за 10 минут выпустив в общей сложности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что поселок Еленовка в 11.20 мск был обстрелян четырьмя снарядами указанного калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Калининского района Донецка Калининский район Донецка вновь под обстрелом. Удар нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS. Разрушен дом по проспекту Ильича. Число жертв уточняется, они под завалами. На месте работают экстренные службы – скорая помощь, МЧС, пожарные. Приехал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Обстрел продолжается. 2023-01-16T11:44 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины