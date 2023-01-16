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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку натовскими снарядами - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/donetsk-1845128232.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку натовскими снарядами - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и поселок Еленовка, за 10 минут выпустив в общей сложности семь снарядов натовского калибра... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:44
2023-01-16T13:07
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и поселок Еленовка, за 10 минут выпустив в общей сложности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что поселок Еленовка в 11.20 мск был обстрелян четырьмя снарядами указанного калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
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Последствия обстрела Калининского района Донецка
Калининский район Донецка вновь под обстрелом. Удар нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS. Разрушен дом по проспекту Ильича. Число жертв уточняется, они под завалами. На месте работают экстренные службы – скорая помощь, МЧС, пожарные. Приехал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Обстрел продолжается.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
11:44 16.01.2023 (обновлено: 13:07 16.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Еленовке семь натовских снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и поселок Еленовка, за 10 минут выпустив в общей сложности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Разрушенное здание и люди под завалами: украинские войска обстреляли Донецк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
1 из 10

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
2 из 10

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

Мужчина, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ, в Калининском районе Донецка
3 из 10

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
4 из 10

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
5 из 10

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
6 из 10

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
7 из 10

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Давид Нармания

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

Последствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
8 из 10

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

© РИА Новости / Давид Нармания
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
9 из 10

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
10 из 10

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 10

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 10

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 10

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 10

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 10

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 10

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 10

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

© РИА Новости / Давид Нармания
9 из 10

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 10

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Отмечается, что поселок Еленовка в 11.20 мск был обстрелян четырьмя снарядами указанного калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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